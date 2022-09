„Die EZB hat definitiv zu spät reagiert“

Bei der Raiffeisenlandesbank OÖ wird es künftig weniger fix zugeteilte Schreibtische geben, der Umzug in die neue Zentrale wird sich leicht nach hinten verschieben. Für Kreditnehmer würden die Zeiten schwieriger, so Schaller.

VOLKSBLATT: Rein allgemein, wie sehr belasten aktuell die Krisen?

Ich schätze die allgemeine wirtschaftliche Lage als nicht sehr rosig ein, für sicher die nächsten sechs bis zwölf Monate. Vieles deutet darauf hin, dass wir ein sehr geringes Wirtschaftswachstum haben werden, wenn überhaupt. Die kriegerische Auseinandersetzung mit all ihren Implikationen, insbesondere auf die europäische aber auch österreichische Situation bezüglich Energieversorgung und der damit zusätzlich angeheizten Inflation wirken hier ein. Nun versucht die EZB leider viel viel zu spät mit drastischen Zinserhöhungen der Inflation gegenzuwirken. Aber dass sind alles Faktoren, die darauf hinweisen, dass einerseits der Konsum schwächer werden wird und damit auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen leidet.

Wie hart werden die Auswirkungen sein?

Dass ist aktuell noch schwer abschätzbar, aber es wird wohl deutlich schwieriger werden als in den vergangenen eineinhalb Jahren.

Wie sehr merkt man dies bereits auch bei den Kunden der RLB?

Man merkt jetzt schon bei einigen Firmenkunden, dass die Investitionsbereitschaft nachlässt. Man sieht auch, dass sich Unternehmen verstärkt Gedanken machen, wie sie eine Konjunkturdelle am besten überstehen. Es scheint aber auch nicht so zu sein wie bei den letzten Krisen, dass von heute auf morgen die Aufträge plötzlich ausfallen. Man sieht einen leichten Rückgang bei den Auftragseingängen, es bleibt daher die Zeit sich besser darauf vorzubereiten, was viele Unternehmen machen. Das stimmt mich wieder positiv.

Soll der Staat etwa mit einer Investitionsprämie erneut eingreifen?

Eine Investitionsprämie ist immer ein gutes Mittel, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Man muss aber bei direkten Hilfen auch aufpassen. Denn bei Maßnahmen wie jenen der EZB mit Zinserhöhungen, die zum Ziel haben, dass sich die Konjunktur abschwächt, besteht dann die Gefahr, dass man diese Maßnahmen zunichte macht, in dem wieder breit unterstützt. Man muss jene unterstützen, die es wirklich notwendig haben, das gilt für Unternehmen wie auch Private.

Wo kann man hier die Grenze ziehen, wer es wirklich benötigt?

Es ist schwer die richtige Grenze zu finden, aber ein komplett breites Streuen halte ich für nicht zielführend. Dann besteht die Gefahr, dass die Inflation dadurch nicht wesentlich eingeschränkt wird.

Dass die EZB zu spät reagiert hat, da sind sich viele Experten einig. Was kann man sich aber nun noch erwarten.

Sie hat definitiv zu spät reagiert. Sie hat nun für europäische Verhältnisse einen sehr großen Zinsschritt gemacht, das wäre vor einem halben Jahr undenkbar gewesen. Auch wurde angekündigt, dass zwei weitere größere Zinsschritte möglich sein könnten. Das zeigt auch, dass die EZB die Gefahr der Inflation massiv unterschätzt hat.

Wie kann sich eine Europäische Zentralbank hier so irren?

Ich bin der Meinung, dass man mindestens seit Herbst vergangenen Jahres gesehen hat, dass die Inflation deutlich ansteigen wird. Die EZB hat das damit abgetan, dass das nur eine vorübergehende Erscheinung ist und man nicht die Notwendigkeit sieht, die Zinsen zu erhöhen.

Mir ist diese Fehleinschätzung auch ein bisschen schleierhaft. Vielleicht hat man es gemacht, um hochverschuldete Staaten nicht noch mehr in die Verschuldung zu treiben. Dass war der falsche Weg. Man hätte mehr auf Reformen in diesen Ländern achten müssen.

Dieses Thema gibt es ja schon ewig, in diesem Ausmaß nicht zuletzt seit der Griechenland-Krise.

Diesmal waren es Geldmengen, die freigegeben wurden, die für den Markt nicht mehr gesund sein können.

Hofft man darauf, dass nun auch der Euro wieder stabiler wird?

Die Zinsanhebungen sollten hier etwas nutzen.

Werden Privatkunden die Zinsanhebungen auch wieder mit halbwegs vernünftiger Verzinsung am Sparbuch merken?

Solche Zinsanstiege haben immer zwei Wirkungen. Für diejenigen, die investieren wollen und Private, die Kredite aufnehmen wollen, wird es mühsamer. Das aber ist für die Gesamtwirtschaft nicht positiv. Auf der anderen Seite wird die Situation für die Sparer sicher besser werden.

Gerade bei Kreditnehmern mit flexiblen Zinssätzen wird es wohl schwieriger werden?

Auf jeden Fall, hier muss man sehr genau schauen, dass sich das alles ausgeht.

Drohen also Ausfälle?

Ja.

Kann man hier das Ausmaß abschätzen?

Es wird da und dort bei Rückzahlungen zu Schwierigkeiten kommen. Aber hier muss man auch dazu sagen, die Banken sind bezüglich Sicherheiten in der Vergangenheit vorsichtiger geworden. Aber dass solche Zeiten auch mit höheren Insolvenzquoten einhergehen, das ist bekannt.

Bei Unternehmen und Privaten?

Leider bei beiden.

Schon während der Pandemie wurde vor einer Insolvenzwelle gewarnt, droht hier noch mehr Ungemach?

Es wird auch hier noch einen Nachholeffekt geben, aber aktuell sieht es so aus, dass dieser Effekt aus Corona heraus wesentlich geringer ist als befürchtet.

Zurück zur RLB, wie hat sich die Zahl der Mitarbeiter entwickelt? Viele Unternehmen und Banken stöhnen unter der Personalsituation.

Die Mitarbeitersituation hat sich schon in den vergangen zwei Jahren zugespitzt, aber das geht quer durch alle Branchen. Der Mitarbeiterstand hat sich bei der RLB kaum verändert, aber wir suchen. Vor allem im Bereich des Risikomanagements, des Rechnungswesen und auch der IT.

Wie ist die Situation bei den Filialen?

Anfang 2022 hatten wir in Oberösterreich noch 392 Standorte, nun halten wir bei 366. Aber wir werden die Regionen sicher nicht im Stich lassen, die Versorgung bleibt aufrecht. Und es hat nichts mit einer Strategie eines Mitarbeiterabbaus zu tun. Die betroffenen Mitarbeiter können wir sehr gut in anderen Bereichen brauchen. Wir suchen eigentlich mehr Mitarbeiter als sie uns verlassen durch Pensionierungen oder freiwilligen Abgängen.

Ein Thema, das mittlerweile eher im Hintergrund ist, ist Corona. Was ist von den Veränderungen geblieben, sie galten nie als ein Freund von Home-Office.

Vor Corona war ich Home-Office gegenüber sicher restriktiver eingestellt. Wir haben während Corona sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir empfehlen unseren Mitarbeitern, dort wo es möglich ist, ein bis zwei Tage Home-Office zu nutzen. Aktuell bemühen wir uns, die gesamte Arbeitsumgebung neu zu gestalten.

In welcher Hinsicht?

Wenn viele Leute in Home-Office sind, wird man auch nicht mehr so viele Arbeitsplätze brauchen. Schon jetzt sind viele Arbeitsplätze oft leer, sei es wegen Urlaub, Krankenstand, Außendienst oder eben Home-Office. Daher wird es in einigen Bereichen keine fixen Arbeitsplätze mehr geben.

Wie läuft das ab?

Die Mitarbeiter suchen sich in der Früh ihren Arbeitsplatz. Dort, wo wir es bereits testweise eingeführt haben, haben wir trotz Bedenken positive Rückmeldungen bekommen.

Seit wann arbeitet man an diesem Konzept?

Wir haben bereits kurz vor der Pandemie begonnen, mittlerweile wurden rund fünf Bereiche derart umgestaltet.

Das heißt es wird auch bei der geplanten neuen Zentrale wesentlich eingesetzt?

Wir werden dort sehr stark auf dieses Konzept setzen.

Ist man hier noch im Zeitplan?

Es ist davon auszugehen, dass sich der Umzug von XXXLutz um einige Monate verspätet. Diese Verspätung wird sich auch bei uns auswirken. Der Plan, im ersten Halbjahr 2026 umzuziehen, wird sich daher nach hinten verschieben.

