Die falschen Schlagzeilen

Der LASK will sein Spiel gegen Manchester United wie geplant mit Fans abhalten, bittet diese allerdings „bei potenzieller Erkrankung mit dem Coronavirus oder im Fall des Verdachts vom Stadionbesuch abzusehen.“

Der Eintrittspreis würde in diesem Fall rückerstattet werden. Also mal ehrlich, wer sich eine Karte für dieses Jahrhundertspiel gekauft hat, wird sicher nicht wegen eines starken Hustens zuhause bleiben, geschweige denn vorher Fieber messen.

Das wäre auch in der „Vor-Corona-Zeit“ so gewesen. In beiden Fällen aus sportlicher Sicht absolut verständlich, aus gesundheitlicher zumindest nicht unbedenklich.

Apropos: Wenn Meldungen, dass Sportevents ganz normal stattfinden, Schlagzeilen werden, dann sollte uns das zu denken geben. Es zeigt nämlich, wie sehr wir uns bereits in Geiselhaft von Covid-19 befinden. Ohne ein Mediziner zu sein und etwas kleinreden zu wollen: Dass sich der Virus noch aufhalten lässt, ist doch eher unwahrscheinlich — und einmal mehr könnte hier der Influenza-Vergleich strapaziert werden …