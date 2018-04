Die Formel 1 betritt in Baku heuer „Neuland“

Drei Rennen ohne Sieg, dazu großen Kummer mit der Betriebstemperatur der Reifen — das erfolgsverwöhnte Weltmeisterteam von Mercedes reiste mit schlechter Laune zum Grand Prix von Aserbaidschan an. „Im Moment sind wir nur das zweit- oder drittschnellste Team. Deshalb müssen wir noch einiges verbessern“, maulte Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Nur Werte am Simulator

Und die Köpfe werden in Baku ganz besonders rauchen, denn erstmals seit der Premieren-Auflage 2016 wird im kühleren April und nicht mehr im heißeren Juni gefahren. Diese Tatsache verspricht eine neue Facette im Reifenpoker, denn Erfahrungswerte auf der 6,003 Kilometer langen Strecke fehlen den Teams, vielmehr waren sie bei der Arbeit nach der richtigen Wagen-Abstimmung im Simulator gefordert.

Ein Blick auf die Reifenwahl der Topteams zeigt, es gibt doch Unterschiede.

Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel erhalten jeweils zehn Sätze des ultraweichen Klebers fürs Wochenende, die Mercedes-Piloten neun, bei Red Bull sind es sogar nur acht Ultrasofts. Die Ferraris setzen also wie zuletzt in Shanghai auf die aggressivste Strategie. Neben den Ultrasoft stellt Pirelli in Baku noch Soft und Supersoft zur Verfügung. Jedes Team hat insgesamt 13 Sätze zur Verfügung.

t.h.