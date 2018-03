Die Formel 1 rückt heuer näher zusammen

Der Saisonstart in der Formel 1 war kurios, doch konnten praktisch alle Teams Melbourne erhobenen Hauptes verlassen. Mercedes-AMG, weil trotz des verpassten Auftaktsieges fest steht, dass die Silberpfeile auch heuer wieder das schnellste Gesamtpaket im Feld stellen.

Die Scuderia Ferrari, weil glücklich, aber nicht unverdient, die Plätze eins und drei zu Buche stehen. Ferner Red Bull Racing, weil der Abstand zu den Spitzenteams verringert werden konnte.

„Es war definitiv ein vielversprechender Start in die Saison“, meinte Red-Bull-Treiber Daniel Ricciardo, der als Viertplatzierter beim GP in Melbourne auch die schnellste Runde hinlegte. „Ich denke, wir sind ziemlich nahe bei Ferrari“, urteilte Ricciardo. Von einem ermutigenden Auftakt sprach auch sein Teamchef Christian Horner. „Am Ende war Ricciardo sogar der schnellste Mann da draußen“, meinte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. „Wir müssen nur im Qualifying ein paar Zehntel finden, dann sollte es gut aussehen“, sagte Ricciardo.

Druck von hinten

Red Bull Racing bekommt freilich heuer Druck von den übrigen Teams. Denn auch das Mittelfeld scheint dichter beisammen.

Beide Haas-Boliden lagen bis zum peinlichen Boxen-Fauxpas auf Top-fünf-Kurs, McLaren, Renault und Force India fuhren sehr ähnliche Rundenzeiten. Alonso machte sein fünfter Platz stolz, nachdem McLaren im Winter von Honda- auf Renault-Motoren umgesattelt hatte. „Die Red Bulls sind unser nächstes Ziel“, gab der Spanier Gas.

Bei Ferrari herrschte trotz des Sieges von Sebastian Vettel keine überschwängliche Freude. Generell sei es ein „sehr, sehr gutes Rennen“ für Ferrari gewesen, analysierte der Deutsche, der „frische Motivation für die kommenden Wochen“ mitnimmt. Sein Bolide namens Loria, laufe aber noch etwas unrund. „Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, was die Geschwindigkeit angeht.“

Dort ist Mercedes zwar schon, doch das half in Melbourne wenig. Die komplizierte Aerodynamik, deren Luftströme massiv gestört werden, wenn man zu dicht an den Vordermann heranfährt, raubte Lewis Hamilton jede Chance. „Ich habe alles gegeben, was ich in mir habe, aber ich konnte einfach nicht nahe genug kommen“, berichtete der Weltmeister. Hoffnung gebe ihm, dass der Speed passe. „Es ist noch immer ein positives Resultat. Wir haben ein tolles Auto. Mit ein paar Anpassungen können wir das nächste Rennen gewinnen.“