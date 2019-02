Die Formel E zu Gast in Linz

Mit dem Grand Prix in Rom am 13. April gibt die Formel E erstmals in dieser Saison in Europa Gas. Damit beginnt praktisch eine Meisterschaft in der Meisterschaft. Denn für die fünf „voestalpine European Races“ wird eine eigene Trophäe vergeben. Standesgemäß wurde der Countdown in der Stahlwelt des Hauptsponsors gestartet. „Wir waren noch nie in einer Branche so willkommen“, ist Vorstandschef Wolfgang Eder von der Zusammenarbeit in der aufstrebenden Rennserie begeistert. Das finanzielle Engagement beziffert er mit „einem guten einstelligen Millionenbereich“ für zwei Jahre, im Bereich der Schutzvorrichtung für die Batterie sei man schon führend.

Für den Konzern wäre natürlich ein Rennen in einer österreichischen Stadt wünschenswert. „Die Konkurrenz in Europa ist groß, man sollte sich bald auf eine Stadt einigen“, mahnte Eder, die Sache nicht zu einem Politikum werden zu lassen. Im Fahrerfeld gibt es übrigens schon einen rot-weiß-roten Beitrag, zumindest einen halben: Maximilian Günther ist deutsch-österreichischer Doppelstaatsbürger.

„Es ist ein Privileg in der Formel E zu fahren. Sie kann in fünf Jahren auf Augenhöhe mit der Formel 1 sein“, meinte der 21-Jährige, der für das US-Privatteam Geox Dragon fährt. Punkte schaffte er in den bisherigen drei Rennen aber noch keine.