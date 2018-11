Die Geburtsstunde der Republik

Innerhalb von nur wenigen Tagen spielte sich vor 100 Jahren das politische Leben in Österreich plötzlich ganz anders ab: Ein Weltkrieg geht zu Ende, eine Monarchie bricht auseinander und eine demokratische Republik wird ausgerufen. Bei diesem Großereignis in Wien standen Oberösterreicher an vorderster Stelle. In Oberösterreich selbst verlief der Übergang von der Monarchie zur Republik zwar geordnet, aber genau genommen am Rande der Legalität.

Text: Franz X. Rohrhofer

Am Nachmittag des 12. November 1918 zieht eine feierliche Prozession von Abgeordneten aus dem Parlament auf die Rampe an der Ringstraße, an der Spitze die Präsidenten der österreichischen Nationalversammlung. An die 150.000 Wiener und Österreicher harren gespannt aus und warten auf die Entscheidung, die die Politik an diesem Tag gefällt hat. Ein Mann aus Linz tritt vor, Dr. Franz Dinghofer, Bürgermeister der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Heute verliest er, während rotweißrote Fahnen gehisst werden, als Vorsitzender des Parlamentspräsidiums das Gesetz, durch das sich die Staatsform Österreichs von einem Tag auf den anderen gravierend ändert: Deutschösterreich erklärt sich zur demokratischen Republik und zieht damit den Schlussstrich unter 600-Jahre Habsburger-Monarchie. Mit dem gleichen Gesetz wurde übrigens mit den Stimmen aller Fraktionen der Anschluss an die deutsche Republik beschlossen, eine Absicht, die durch den späteren Frieden von St. Germain unterbunden wurde.

Ein Zwischenfall bei der feierlichen Zeremonie ließ erahnen, was in den nächsten Wochen und Monaten auf die junge Republik zukommen würde: Während Dinghofer noch spricht, stürmen vor den Augen der tausenden Zuschauer Anhänger der russischen Revolution, sogenannte Rotgardisten, die Bühne und reißen aus einer der rotweißroten Fahnen den weißen Streifen heraus. Der Spuk dauert nicht lange, doch bald werden sich im ganzen Land, ähnlich wie in Moskau und München, Arbeiter- und Soldatenräte bilden, um nach der Macht greifen.

Ein Prälat stimmt für die Republik

Franz Dinghofer war nicht der einzige Oberösterreicher, der in diesen historischen Tagen des Übergangs von der Monarchie zur Republik in Österreich eine entscheidende Rolle spielte. Vorsitzender der christlich-sozialen Partei Österreichs war zu dieser Zeit der Priester und Prälat Johann Nepomuk Hauser, Landeshauptmann von Oberösterreich und gleichzeitig Mitglied des Präsidiums der Nationalversammlung. Im Gegensatz zu seinen Kollegen in diesem Gremium, dem Großdeutschen Dinghofer und dem Sozialdemokraten Karl Seitz mit klaren Parteibekenntnissen zur Republik musste Prälat Hauser in seiner Partei mit großen Gegensätzen in dieser Frage rechnen. Gerade als Mann der katholischen Kirche, die dem Kaiserhaus seit Jahrhunderten verbunden war, muss ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sein. Hauser entschloss sich jedoch, für die Republik zu stimmen, wohl auch angesichts der Stimmung in der Bevölkerung, die der Landeshauptmann von Oberösterreich spürte und wahrnahm: Die Menschen hatten genug vom Krieg, von den Entbehrungen im Alltag und wohl auch vom Kaiserhaus und hofften auf die Lösung ihrer Probleme in einer neuen, demokratischen Republik. Hauser nahm mit dieser Entscheidung den Unmut seiner Vorgesetzten, der österreichischen Bischöfe, in Kauf. Beim Wiener Kardinal Friedrich Gustav Piffl soll er sich nachträglich entschuldigt haben, ohne seine Haltung geändert zu haben. Hausers bekannt schwieriges Verhältnis zum Linzer Bischof Johannes Maria Gföllner wurde mit seiner Entscheidung gegen das Kaiserhaus sicher nicht verbessert, war Gföllner doch als ehemaliger Hauslehrer eines Habsburger-Prinzen sein Leben lang innerlich Monarchist geblieben.

Der 12. November 1918, an dem oberösterreichische Politiker entscheidend mitgewirkt haben, gilt als Geburtsstunde der Republik Österreich und wird auch heute so begangen. In Oberösterreich fiel die Entscheidung für die Republik nicht ohne kräftige Geburtswehen aus, wie sich aus den Berichten des „Linzer Volksblattes“ ablesen lässt. Am 1. November 1918 bringt die Zeitung auf Seite eins den Aufruf zu einer vorgezogenen Republikfeier in Linz, unterstützt auch von einem christlichsozialen Abgeordneten, sehr zum Missfallen seiner Parteiführung. Auf derselben Seite heißt es in einem Artikel, dass die in der Bevölkerung vielfach verbreitete Meinung, die Nationalversammlung werde bereits eine Republik Deutschösterreich schaffen, sich nicht bestätigt hätte: „Wohl haben die Reden der republikanischen Gruppe ein stürmisches Echo gefunden, doch bleibt die Entscheidung über die Staatsform in Deutschösterreich einzig der Konstituante vorbehalten“, heißt es im Volksblatt. Am 13. November ist auch für das Linzer Volksblatt die Entscheidung gefallen: „Der Abschied des Kaisers“ und „Eine neue Zeit“ lauten die schlichten Schlagzeilen auf der Titelseite dieser Ausgabe.

Ein Baron gibt den Weg frei

Ein Mann setzte in diesen bewegten Tagen in Oberösterreich entscheidende Impulse in Richtung Demokratie und Republik, obwohl er persönlich an der Monarchie festhielt: Der kaiserliche Statthalter im Erzherzogtum Österreich ob der Enns, Freiherr Erasmus von Handel. Er vertrat bisher die kaiserliche Regierungsgewalt im Land neben der autonomen Landesverwaltung, repräsentiert durch einen gewählten Landeshauptmann. Noch ehe Karl I. selbst auf die Regierungsgeschäfte verzichtet hatte, übertrug Baron Handel am 2. November in einem Formalakt seine Befugnisse an Landeshauptmann Hauser, womit die politische und die autonome Verwaltung in einer Hand vereinigt waren. Der Statthalter stützte sich dabei auf ein wenige Tage altes Manifest Kaiser Karls, in dem dieser vergeblich die Umwandlung der Monarchie in einen demokratischen Bundestaat verfügt hatte. Gegenüber der Verwaltung im Land vertrat Handel auch die Meinung, es gebe zwar einen Eid gegenüber dem Kaiser, es sei aber keine Eid-Untreue, dem Staat Deutschösterreich zu dienen. Der adelige Erasmus von Handel trug damit wesentlich zum reibungslosen Übergang von der Monarchie zur Republik im ehemaligen Kronland ob der Enns, das künftig Oberösterreich heißen sollte, bei.

Die Männer der ersten Stunde

Historisch gesehen, verlief dieser Übergang tatsächlich ziemlich glatt, obwohl sich die handelnden Personen auf staatsrechtlich dünnem Eis bewegten. Während des Krieges war der Landtag ausgesetzt, er trat nie zusammen. Die Legislaturperiode seit der letzten Wahl 1909 war längst abgelaufen. Trotzdem stellte Landeshauptmann Hauser eine Regierung, genannt Landesausschuss nach den politischen Kräfteverhältnissen von 1909 auf die Beine und ergänzte sie mit dem sozialdemokratischen Linzer Bürgermeister Josef Gruber, dies ohne gesetzliche Grundlage. Diese Männer der ersten Stunde sollten eine legale Landtagswahl für Frühjahr 1919 vorbreiten, ihre vordringlichste Aufgabe war jedoch die Sicherheit und die Ernährung der schwer geprüften Bevölkerung zu gewährleisten.

Ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage bildeten sich gleichzeitig im ganzen Land Soldaten- und Arbeiterräte, die an die Macht drängten. In einem Landesarbeiterrat fanden sich schon damals Namen wie Ernst Koref und Richard Bernaschek, die später für die Politik Bedeutung erlangen sollten. Oberösterreich galt als Hochburg der Arbeiterräte, die in Krisenzeiten, bei Hungerstreiks und Plünderungen auch zur Stabilisierung des politischen Geschehens beitrugen. Die Räte versuchten sich durch häufige Wahlen ständig zu erneuern, liefen sich aber allmählich tot, bis viele ihrer Führer sich z. B. als Landtagsabgeordnete in das politische System nach der neuen österreichischen Verfassung einfügten.

Die Menschen suchten Brot, nicht Politik

Wichtiger als diese politischen Entwicklungen waren für die Menschen in Oberösterreich die Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz und das tägliche Brot. Nach dem Ende des teuren Krieges kämpfte das klein gewordene Österreich mit massiven Strukturproblemen. Wichtige Absatzmärkte und Energiereserven gingen verloren, der Beamten- und Bankenbereich war für den Kleinstaat zu aufgebläht, die Rüstungsindustrie musste auf Friedenswirtschaft umgestellt werden. Das größte Problem war eine galoppierende Inflation. Für die Menschen in Oberösterreich bedeutete dies steigende Preise, den Verlust von Arbeitsplätzen, Einkaufen auf Lebensmittelmarken mit ständig reduzierten Kalorien. Der Schleichhandel am Schwarzmarkt blühte. Dazu kamen Flüchtlingsströme aus dem Osten und die hunderttausenden Heimkehrer-Soldaten, die an den Bahnhöfen eintrudelten, vor dem Nichts standen und als angebliche „Kriegsverlierer“ noch angepöbelt wurden.

„Du bist ja selber ein armer Teufel!“

Viele junge Menschen machten sich auf den Straßen Luft, demonstrierten und plünderten Geschäfte und die zentralen Vorratslager der Stadt. Bei Schießereien mit den Sicherheitskräften gab es auch Todesopfer zu beklagen. Manchmal endeten kriminelle Aktionen auch friedlich. So drangen einmal jugendliche Demonstranten in das bischöfliche Palais an der Linzer Herrenstraße ein, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Als sie in der bischöflichen Küche kaum Vorräte finden konnten, soll einer der Eindringliche dem Bischof zugerufen haben: „Du bist ja selber ein armer Teufel, du solltest mit uns gehen!“ Die öffentliche Ordnung wieder in erträgliche Bahnen zu lenken, gehörte zu den größten Herausforderungen im jungen Bundesland Oberösterreich.

Zur Stabilisierung der unruhigen politischen Lage vor 100 Jahren trug die Tatsache bei, dass Männer aus völlig verschiedenen politischen Lagern zu einem gemeinsamen Kraftakt zusammengefunden hatten. Johann Nepomuk Hauser stand mit seiner ganzen Autorität einem Team von Stellvertretern vor, die praktisch die eigentliche Regierungsarbeit leisteten. Hauser war ständig in Wien gefordert und oft in entscheidenden Stunden nicht in Oberösterreich. Der Christlichsoziale Josef Schlegel, der Sozialdemokrat Josef Gruber und der Großdeutsche Franz Langoth arbeiteten flexibel und sich ständig gegenseitig informierend zusammen an der Lösung der täglich wachsenden Probleme.

1918 war das Zusammenwirken der drei Männer aus unterschiedlichen Parteien ein Gewinn für das Land. 1934 fehlte diese gemeinsame Kraft. Josef Schlegel war von seiner eigenen Partei aus dem Amt des Landeshauptmanns entfernt worden. Die Partei Josef Grubers war verboten und Franz Langoth schwamm bereits im NS-Fahrwasser. Für das Land war das Fehlen des früheren Zusammenhalts, wie man heute weiß, angesichts der nationalsozialistischen Bedrohung ein schwerer Verlust.