Die Geheimnisse des „luftg’selchten Pfarrers“

Es könnte eine kirschkerngroße Kugel mit seitlich kleinen Füßchen gewesen sein, die maßgeblich für den Tod von Franz Xaver Sydler de Rosenegg im 18. Jahrhundert verantwortlich war … Der Chorherr aus dem Stift Waldhausen war Pfarrvikar in St. Thomas am Blasenstein und starb am 2. September 1746. Berühmtheit erlangte er lange Zeit nach seinem Ableben als „luftg’selchter Pfarrer“.

All den Mythen, Geheimnissen und Spekulationen, die sich um die Mumie von St. Thomas ranken, ist man in den vergangenen Monaten in München auf den Grund gegangen, hat zahlreiche Untersuchungen gemacht, Radionkarbon-Datierung und toxikologisch-chemische Analysen, Computertomografie, Autopsie …

bezahlte Anzeige

Am 4. November werden die Wissenschaftler, darunter auch Prof. Oliver Peschel, Rechtsmediziner und Konservierungsbeauftragter für den „Ötzi“, die jahrhundertealten Geheimnisse der Mumie aus dem Mühlviertel endlich lüften. Um 14 Uhr werden die neuesten Forschungsergebnisse präsentiert — eine andere Art des Totengedenkens.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird der unverweste Leichnam in der Gruft unter der Pfarrkirche St. Thomas ausgestellt, seit August ist die Mumie von ihrem „Ausflug“nach München wieder zurück. Es ist — noch — nicht belegt, dass es sich wirklich um den ehemaligen Pfarrvikar handelt. Auch ist nicht klar, woran der Mann gestorben ist. Das bei einem früheren Durchleuchten mit einem mobilen Röntgengerät entdeckte Objekt im Magen-Darm-Trakt deutet auf einen Giftanschlag hin. Doch wie kommt es, dass der Leichnam nicht verwest? Wird er auch künftige erhalten bleiben? Auch eine Gesichtsrekonstruktion des „luftg’selchten Pfarrers“ ist im München entstanden. mmo

Um Anmeldung für den 4.11. wird per E-Mail (marktgemeinde@st-thomas.at) oder telefonisch (Tel. 07265/545510) gebeten.