„Die geilste Rallye der Welt!“

Insgesamt 850 freiwillige Helfer, von Feuerwehrleuten, über Streckenposten, Sanitätern bis hin zu Exekutivbeamten, wollen bei der 34. Auflage der Int. Lietz Sport Jännerrallye für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

52 Teams, darunter 30 Piloten und 28 Beifahrer aus Oberösterreich, nehmen am Freitag (ab 7) den Saisonauftakt zur Rallye-Staatsmeisterschaft in Angriff.

Knapp 800 Kilometer sind dabei zu bewältigen, auf 16 Sonderprüfungen über 220 km wird die benötigte Fahrzeit gemessen.

Winter-Spektakel

Der jüngste Wintereinbruch sorgt für rundum weiße Pisten, die „Jänner“ 2019 wird unter Garantie ein PS-geladenes Spektakel.

Der Favorit auf den Gesamtsieg kommt aus dem Lungau, als Herausforderer von Hermann Neubauer (Zellhofer-Ford Fiesta R5) werden Vorjahressieger Johannes Keferböck mit Co-Pilotin Ilka Minor (Skoda Fabia R5) sowie Routinier Ernst Haneder gehandelt. Der schnelle Bäckermeister kennt die Strecken wie kein Zweiter, auch er geht im Skoda Fabia R5 in seine 15. Jännerrallye.

Wiedergutmachung

Um den Sieg ein ernstes Wörtchen mitreden will allenfalls Simon Wagner, der seinen Ausfall 2018 auf den buchstäblich letzten Metern vergessen machen will. Wagner rollt einen Skoda Fabia R5 an den Start, ebenso, wie sein „kleiner“ Bruder Julian. Dieser will in einem von Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager aufgebauten Fabia R5 „Erfahrungen sammeln, möglichst weit kommen und das Auto nicht wegschmeißen.“

Mit gleichem Arbeitsgerät ist der Vorchdorfer Gerhard Aigner unterwegs, der Busunternehmer will „bei der geilsten Rallye der Welt vorne mit dabei sein.“

Dies gelang 2018 Lokalmatador Martin Fischerlehner nur bis zu jener Stelle, an der ihm ein Brückengeländer den Weg versperrte. „Einer fliegt immer“, will der Ex-Radprofi heuer das Ziel sehen.

Pilot der Herzen wird Philipp Lietz sein, der Mostviertel wird ein Mazda MX5 Cabrio als Vorausauto durch den Schnee treiben.

