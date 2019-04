Die Gerüchteküche brodelt weiter

Von Roland Korntner

Auch nach der Besetzung des Cheftrainer-Postens in Salzburg durch Jesse Marsch brodelt die Gerüchteküche rund um Oliver Glasner. Der Trainer von Fußball-Bundesligist LASK ist eine ganz heiße Aktie und laut deutschen Medienberichten vor dem Abgang zum VfL Wolfsburg. Dort würde es zum Wiedersehen mit Pavao Pervan kommen, der letzten Sommer den Weg von Linz in die VW-Stadt angetreten war.

Kein Bekenntnis

So schrieben gestern das Internetportal „Sportbuzzer“ sowie die Wolfsburger Allgemeine unter dem Titel „Oliver Glasner als Labbadia-Nachfolger im Anflug“, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass der 44-Jährige im Sommer neuer Trainer werde. Auch die Wolfsburger Nachrichten rechnen mit Glasner als neuem Trainer. Am Wochenbeginn sei der Durchbruch erfolgt, eine offizielle Bestätigung, so hieß es, soll es in den nächsten Tagen geben. „Die Gespräche (mit dem neuen Trainer/Anm.) sind weitestgehend abgeschlossen“, wird VfL-Manager Jörg Schmadtke zitiert.

Fakt ist derzeit aber nur, dass Glasner bisher ein klares Bekenntnis zum LASK über die laufende Saison hinaus vermieden hat. Auf Nachfrage gab er sich stets kryptisch, verwies lediglich auf seinen bis 2022 laufenden Vertrag.

Golf spielen im Innviertel

Falls sein Abgang tatsächlich Realität werden sollte, würde der LASK zwar seinen Erfolgstrainer (Aufstieg, Europacup-Quali, derzeit Platz zwei) verlieren, sich aber zumindest mit einer schönen Ablösesumme trösten können. So weit ist es aber noch nicht: „Wir wissen, dass von mehreren Vereinen Interesse an Spielern und am Trainer besteht, aber wir stehen in keinen Verhandlungen und gehen jetzt davon aus, dass er seinen Vertrag erfüllen wird“, betonte LASK-Pressesprecher Georg Hochedlinger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Zumal Glasner am Montag „nicht in Wolfsburg, sondern im Innviertel Golf spielen war“, so Hochedlinger.