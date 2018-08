„Die Geschichte als ein Flüstern im Ohr“

Gedenkjahr 2018 in Linz — Hörausstellung am Martin-Luther-Platz

Schon der erste Probebetrieb am Freitag hat Passanten angelockt. Nur einen Schritt von der Schnelllebigkeit der Linzer Landstraße entfernt, führt die Hörausstellung „Dazwischen. Linzer Geschehnisse von 1918 bis 1938“ in die Vergangenheit. Die Schau ist nicht nur Teil des am 6. September startenden Ars Electronica Festivals — Ars Electronica Solutions ist für die technische Umsetzung verantwortlich — sondern läutet auch das Herbstprogramm der Stadt Linz ein, das sich mit dem Gedenkjahr 2018 auseinandersetzt. „Seit den 80ern beschäftigt sich Linz mit seiner Vergangenheit“, sagt Bürgermeister Klaus Luger. Das war für die ehemalige Patenstadt des Führers oft eine „schmerzhafte Auseinandersetzung.“„Wir müssen uns auch heute immer bewusst machen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist“, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Ab 4. September ist die Installation „Dazwischen“im Herzen von Linz täglich von 8 bis 22 Uhr zu hören und sehen. Die Hörstücke wurden von theater@work eingesprochen und inszeniert, geschrieben wurden sie als Auftragswerk von Autor Walter Kohl. Kohl hat dafür vom Archiv der Stadt Linz eine „Fülle von Material“, wie er sagt, zur Verfügung gestellt bekommen — von der Tagebuchaufzeichnung bis zum Zeitungsartikel — und weise ausgewählt.

100 Jahre Erste Republik und Frauenwahlrecht

Nicht nur die politischen Umbrüche sind aufgearbeitet, das Lebensgefühl der Jahre zwischen 1918 und 1938 ist in vielfältiger Art thematisiert. So wird die wirtschaftliche Lage beispielsweise anhand der Linzer Firma PEZ angegangen, deren Zuckerl als Rauch- bzw. Alkoholersatz beworben wurden. Eine Rede von Johann Heinrich Franck von der Firma Heinrich Franck Söhne aus dem Jahr 1929 beschäftigt sich bereits mit den Chancen einer europaweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

„Es gibt unterschiedliche Methoden, wie diese Hörstationen aufgebaut sind. Manchmal wird die Geschichte zu einem Flüstern im Ohr“, sagt der künstlerische Leiter Ars Electronica, Gerfried Stocker.

Mit jüdischen Biografien in Linz hat sich Verena Wagner auseinandergesetzt und präsentiert ihr Buch dazu am 18. Oktober. „Es war eine der letzten Gelegenheiten für Interviews mit Zeitzeugen. In zehn Jahren haben wie diese nicht mehr“, mahnt Walter Schuster, Direktor des Archivs der Stadt Linz. Eine Vortragsreihe der Linzer Volkshochschule beschäftigt sich mit dem Gedenken an „100 Jahre Erste Republik“, dem Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht widmet sich ein eigener Stadtrundgang.

Eine musikalische Zeitreise unternimmt am 23. November die Musikschule Linz und am 7. November findet in der Synagoge in der Betlehemstraße ein Gedenkgottesdienst zur Progromnacht 1938 statt.

mmo

Das komplette Programm auf www.linz.at