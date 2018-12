Die Geschichte einer Geige

Von Christian Pichler

Die Erkenntnis trifft den jugendlichen Philipp Blom mit „unleugbarer faktischer Wucht“. Vergeblich der Traum von einer Karriere als Geiger. Blom sitzt in einem Konzert und erlebt einen etwa gleichaltrigen Geigenstar: „Das ist keine Frage des Übens, das ist eine Frage einer Begabung, die du nicht hast. Dieser Musiker hat nicht nur mehr Technik und mehr Erfahrung, er dringt zu etwas vor in dieser Musik, das du nie erreichen kannst, auch in deiner Vorstellung nicht.“

Die Leidenschaft ist geblieben, ohne das zwanghafte tägliche und stundenlange Üben. Vor einigen Jahren erwarb Blom die Geige eines unbekannten italienischen Meisters und war beseelt vom Klang des Instruments. Das weckte die Neugier des Historikers Blom. „Eine italienische Reise. Auf den Spuren des Auswanderers, der vor 300 Jahren meine Geige baute“ handelt von einer mehrfachen Suche. Im Hintergrund die drängende Frage auch anderer Bücher Bloms („Der taumelnde Kontinent“, „Die Welt aus den Angeln“): Was ist Europa?

Ein befreundeter Wiener Geigenbauer datiert den Bau der Geige mit Beginn des 18. Jahrhunderts. Das Städtchen Füssen im Allgäu rückt zuerst in den Blickpunkt. Anhand historischer Dokumente rekonstruiert Blom, wie sich in den Jahrzehnten nach dem 30-jährigen Krieg Handelswege veränderten und Füssener Geigenbauer nach Norditalien und ganz Europa auswanderten. Vermeintlich trockene Fakten, aber wie viel existenzielle Erfahrung verbirgt sich dahinter.

Die Stadt und ihre Lasterhaftigkeit

Die Suche führt weiter in das alte Venedig. Die Stadt damals seiner ökonomischen und militärischen Macht verlustig gegangen, aber ein europäisches Zentrum der Kunst. Sagenhaft die venezianische Oper mit ihren Superstars, den Kastraten, „eine einzigartige Kombination von Dekadenz und Virtuosität“. Die Stadt ein multikulturelles Gewusel, erdichtet und real ihre Lasterhaftigkeit (Casanova!), in seltsamer Koexistenz mit der noch immer stark präsenten Inquisition. In den Gässchen Venedigs sucht Blom 300 Jahre später nach der Werkstatt, in der seine Geige gebaut worden sein könnte. Beiläufig räumt er mit dem romantischen Mythos auf, wonach ein Instrument die Schöpfung EINES Genies wäre. Solche Mythen bedient heute der Kunstmarkt, aber es waren oft ökonomisch strukturierte Werkstätten, in denen der Meister den Rahmen vorgab und andere seine Vorgaben ausführten.

Was die Menschen damals waren, wie sie gelebt haben, ist alles längst zu Atomen zerfallen. „Und doch trennen mich nicht mehr als zehn Paar Hände von ihnen, zehn Generationen.“ Blom, 1970 in Hamburg geboren, bekannt auch als Ö1-Moderator, reflektiert über seine Suche, seine Obsession.

Ein Fetisch auch oder, wie ihm einmal ein „alter Alkoholiker“ gesagt habe, „das Füllen der Leere“.

Das Ende der „italienischen Reise“ ist überraschend, versöhnlich, ein wenig poetisch. Die Kluft zwischen Dichtung und Wahrheit muss nicht gefüllt werden. Die Kluft macht den Menschen aus, seine Leidenschaft.

Philipp Blom: Eine italienische Reise. Hanser: 320 S., € 26,80