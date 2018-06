Die Geschichte soll sich nicht wiederholen

Gmunden will Kapfenberg nach dem Triumph im Cup kein zweites Mal am Traunsee beim Feiern zusehen und Entscheidungsspiel erzwingen

Von Tobias Hörtenhuber

Vor genau 79 Tagen saßen die Spieler der Swans Gmunden mit hängenden Köpfen in der heimischen Volksbank Arena und mussten zusehen, wie die Kapfenberg bulls den Cupsieg feierten. „Deprimierend, sch…“, lautete damals der kurze Kommentar von Kapitän Tilo Klette.

Szenen, die sich am Dienstag (19.30) im sechsten Spiel der Basketball-Finalserie nicht wiederholen sollen. Die Traunseestädter wollen ein Entscheidungsspiel am Freitag (19.30/jeweils live Sky) in der Steiermark erzwingen.

Wie das gehen kann? Die VOLKSBLATT-Analyse:

Heimvorteil: Die Stimmung ist nirgendwo so gut, wie in Gmunden. Die lautstarken Fans setzen bei den Spielern zusätzliche Energien frei. Aber: Die bulls mögen diese Arena, verloren von fünf Spielen nur eines.

Wurfquote: Mit 31 Prozent lieferten Murati & Co. ausgerechnet im Finale (Spiel fünf) eine der schlechtesten Wurfleistungen der Saison ab — auch ein Ergebnis der bärenstarken Defensive der Steirer, die vor allem innen dicht machte. Es gilt, wieder vermehrt einen Weg zum Korb zu finden.

Rollenspieler: Beim Titelverteidiger zeigte bei den bisherigen Siegen im Finale immer wieder jemand abseits der Schlüsselspieler auf (z.B. Krämer, Stegnjaic). Für einen Erfolg heute wird auch bei Gmunden ein Überraschungseffekt nötig sein, zumal sich die Teams nach zehn Saisonduellen in- und auswendig kennen.

Kampf- und Teamgeist: Nie aufgeben, immer zusammenhalten, jeder für jeden — diese Tugenden legen die Swans seit jeher wie kaum ein anderes Team im heimischen Basketball an den Tag. Im letzten Heimspiel der Saison sind sie gefragter denn je, um den Traum vom Titel weiterleben zu lassen.