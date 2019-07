Die Geschichten der Dinge

Von Christian Pichler

Ausgerechnet Duschhauben. Diese ulkigen Dinger, wie sie in Hotels dargereicht werden, entfachten in Karl-Markus Gauß die Sammlerleidenschaft. Daran geknüpfte philosophische Betrachtungen, durchzogen von leiser Ironie, ergeben große Duschhauben-Prosa. Das ist Kunst: „Die Duschhaube ist nichts als ihr Nutzen, und gerade diese pure Zweckhaftigkeit macht sie zu einem schreiend lächerlichen Ding. Manchmal rede ich mir auf überspannte Weise ein, dass ich ihr, indem ich sie sammle, etwas zu geben versuche, was ihr wesenhaft fehlt und fehlen muss, nämlich eine Art von Biographie und Geschichte.“

„Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer“ nennt Gauß sein Buch; der brillante Essayist schließt damit an eine gut 200-jährige literarische Tradition an. Das Genre oft eine Parodie auf die Berichte von Abenteurern und Welteroberern, ein Xavier de Maistre zählt zu den Pionieren der Zimmer-Prosa. 27-jährig wurde de Maistre – Napoleon schickte sich gerade an, in Europa Staub aufzuwirbeln – zu 42 Tagen Hausarrest verurteilt. Im Zimmer schrieb de Maistre ein Buch und notierte: „Die Unermesslichkeit und die Ewigkeit stehen zu meinen Diensten.“ Karl-Markus Gauß durchmisst seine Wohnung in Salzburg, wo er seit geraumer Zeit mit seiner Frau lebt. Ein prickelndes Vergnügen mit einem Autor, der sich doch vor allem mit der Erkundung der Ränder Europas einen Namen gemacht hat. Der 1954 in Salzburg geborene Gauß, vielfach ausgezeichnet (Jean-Amery-Preis 2018), gesellt sich zu den großen Dinge-Sammlern Stifter und Handke, überbrückt anhand der Dinge und ihrer Geschichten schreibend Zeit und Raum.

Stets schwingt hier Tiefgründiges mit

Natürlich sammelt der Buchmensch Gauß Bücher (er ordnet sie der Einfachheit halber hauptsächlich nach Nationalität und schämt sich dafür ein bisschen). Er berichtet von seinem noch ungeschriebenen Buch, das von all seinen ungeschriebenen Büchern handeln sollte. Erinnerungen an Freunde und/oder Poeten, das Spielerisch-Elegante der Prosa-Kunststücke erfreut den Leser, stets schwingt Tiefgründiges mit.

Zu verzweifeln wäre ein Leichtes, schreibt Gauß, aber hier preist einer das Leben in all seinen Wechselfällen und Abgründen. Lebenskunst, die nicht das Glück zum Ziel hat, nicht haben kann, sondern Einsicht. Einen schillernden, seitenlangen Exkurs über das Warten beendet Gauß mit der Grandezza eines Stoikers: „Das Warten ist eine unmerkliche Bewegung des Todes. Immer warten wir auf etwas, auf die Mittagspause, das Wochenende, den Besuch der Kinder, die Beförderung, den Urlaub, die Pensionierung, und darüber werden wir alt und sterben wir.“