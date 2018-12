Die geschundene grün-weiße Seele lechzt nach dem Aufstieg in Europa

Mit sieben Pleiten in 17 Runden und Tabellenplatz acht hat der SK Rapid heuer in der heimischen Meisterschaft schon zahlreiche Enttäuschungen wegstecken müssen. Umso gelegener kommt nun die Chance, die sich auf europäischer Ebene bietet. Der zweite Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Europa League in der Geschichte wäre Balsam auf die geschundene grün-weiße Fußballseele.

Dafür ist am Donnerstag (18.55, live Puls 4, DAZN) daheim gegen Rangers FC zumindest ein Punkt nötig. „Wir haben es selbst in der Hand. Es gibt nichts Schöneres, als sich auf so ein Spiel vorzubereiten und dann das Ziel zu erreichen“, sagte Trainer Didi Kühbauer. „Das ist eine wunderbare Geschichte und Herausforderung, genau für so etwas spielt man Fußball“, ergänzte Kapitän Stefan Schwab.

Damit das Weiterkommen kein Traum bleibt, müssen die Hütteldorfer anders zu Werke gehen, als beim 1:3 im Hinspiel in Schottland. Den nötigen Punkt mit Mann und Maus verteidigen will der Rekordmeister, der seit sieben Europacup-Heimspielen ungeschlagen ist, aber nicht. „Wenn wir reingehen und sagen, wir brauchen nur einen Punkt, wird es gefährlich“, weiß Kühbauer, der in der Ausgangslage auch Chancen sieht: „Die Rangers haben mehr Druck als wir, weil sie gewinnen müssen. Je länger es 0:0 steht, desto mehr Räume werden wir bekommen.“

Bis zu 12.000 Schotten

Das Allianz Stadion ist ausverkauft, rund 2500 Schotten werden in der Arena sein. Britische Medien berichteten allerdings, dass bis zu 12.000 Anhänger des Kultklubs in Wien erwartet werden. Angst vor Ausschreitungen gibt es aber keine: „Wir hatten einige Sicherheitsmeetings und haben einen sehr guten Plan. Alle Vorkehrungen sind getroffen“, sagte Klubservice-Leiter Andreas Marek.

RB Salzburg kann bei Rangers-Rivale Celtic (21, live DAZN) zum dritten Mal das Punktemaximum erreichen. Zudem würde man mit einem Sieg Schwesternklub Leipzig Schützenhilfe leisten. „Wir wollen ja nicht den Wettbewerb verzerren“, kündigte Trainer Marco Rose an, auf Sieg zu spielen.