Die globale Cyberschlacht ist eröffnet

Ein vereitelter Hackerangriff auf die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag hat Russland international an den Pranger gebracht und die Themen Cyber-Sicherheit und -Krieg schlagartig in den Fokus gerückt.

Die niederländische Regierung machte am Donnerstag Russland für die Attacke verantwortlich und wies vier mutmaßliche Agenten des Militär-Geheimdienstes GRU aus. Unweit des OPCW-Sitzes im Parkhaus eines Hotels war ein Auto voller elektronischer Ausrüstung entdeckt worden. Die mutmaßlichen russischen Agenten wollten in das Wifi-System der Organisation eindringen und Computerpasswörter stehlen.

bezahlte Anzeige

Österreich solidarisch

Die EU-Spitzen verurteilten die russische Attacke. Ratspräsident Donald Tusk setzte das Thema Cybersicherheit auf die Tagesordnung des EU-Gipfels, bei dem es Mitte des Monates eigentlich nur um den Brexit gehen sollte.

Österreich erklärte „volle Solidarität“ mit den Niederlanden. „Österreich erwartet volle Aufklärung und diesbezügliche Kooperationsbereitschaft seitens Russlands“, so ein Regierungssprecher.

Moskau spöttisch

Moskau reagierte nur mit Spott: Das russische Außenamt attestierte dem Westen eine sich immer weiter ausbreitende „Spionage-Manie“.

Großbritannien und Australien warfen dem Militärgeheimdienst GRU bereits vor Bekanntwerden des OPCW-Falls vor, großangelegte Cyberattacken in aller Welt auszuführen. Der GRU sei nachweisbar verantwortlich für Hackerangriffe auf politische Institutionen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen, so der britische Außenminister Jeremy Hunt. Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson kündigte bei einem Nato-Treffen in Brüssel an, dass man in Zukunft gemeinsam mit den Verbündeten gegen Cyberattacken vorgehen werde. Russland verhalte sich wie ein „Pariastaat“.

Offensiv statt defensiv

Die Nato will bei Cyberangriffen fortan auch in der Lage sein zurückzuschlagen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Großbritannien und Dänemark haben bereits zugesagt, dem Bündnis ihre offensiven Cyberfähigkeiten für Gegenschläge zur Verfügung zu stellen. In der Allianz wurde erwartet, dass dies nun auch die USA tun werden.

Das US-Justizministerium klagte unterdessen sieben mutmaßliche GRU-Agenten an. Ihnen wird Geldwäsche über virtuelle Währungen, Computerbetrug und Identitätsdiebstahl vorgeworfen.