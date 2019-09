Die größten Sternstunden

Von Roland Korntner

In den ersten 17 K.o.-Duellen im Europacup hatten Österreichs Klubs gegen Rivalen aus Deutschland allesamt das Nachsehen. Doch seitdem dieser Bann im Frühjahr 1994 gebrochen werden konnte, gab es für die rot-weiß-roten Vertreter gegen Vereine des großen Nachbarn einige weitere Sternstunden.

Die doppelte Premiere: Der Sportclub, Rapid, Austria, Innsbruck, die Admira, Sturm Graz und auch Salzburg hatten sich, ein oder mehrmals, vergeblich versucht, ehe die Mozartstädter in der Saison 1993/94 den Bann brechen konnten. Auf dem Weg ins UEFA-Cup-Finale eliminierte die Mannschaft von Trainer Otto Baric zunächst im Viertelfinale Eintracht Frankfurt im Elferschießen (1:1 nach insgesamt 210 Minuten), wobei Torhüter Otto Konrad den letzten Penalty verwertete. Dann im Halbfinale schaltete Salzburg auch noch Karlsruhe beim Score von 1:1 aufgrund der Auswärtstorregel aus. Legendär die Tänzchen von Baric mit Klub-Boss Rudi Quehenberger.

„Die größte Schande seit Cordoba“

Der Hattrick: Weil in der Saison 1997/98 der SK Rapid mit dem Gesamtscore von 4:2 auch noch 1860 München in der 2. Runde des UEFA-Cups eliminieren konnte, gelangen Österreich sogar drei Aufstiege in Folge.

Der erste Auswärtssieg: Geht nach zuvor 29 erfolglosen Versuchen Österreichs auf das Konto von RB Salzburg, das sich 2018 im Europa-League-Achtelfinale mit 2:1 (a) und 0:0 (h) gegen Dortmund durchsetzte.

Das Stallduell: Wieder Salzburg, wieder ein Auswärtserfolg (3:2). Und der schmeckte gegen Tochterklub RB Leipzig mit Ralf Rangnick auf der Trainerbank besonders süß. Zum Drüberstreuen gab es auch daheim ein 1:0.

Die unheimliche Serie: Beginnend mit dem 2:0 von Salzburg im Herbst 2016 gegen Schalke sind österreichische Klubs gegen deutsche seit sechs Spielen ungeschlagen, denn Salzburg sorgte danach für drei Siege und ein Remis gegen Dortmund und Leipzig und nun ließ Wolfsberg eben das 4:0 in Mönchengladbach folgen, das die „Bild“ als „größte Schande seit Cordoba“ bezeichnete.

TZ fragt: „Sind wir wirklich so schlecht?“

In diesen Zeitraum fällt kurioserweise im Juni 2018 auch das freundschaftliche 2:1 Österreichs gegen Deutschland in Klagenfurt. „Österreich zockt Deutschland ab: Schlimme Bilanz für Bundesliga-Klubs — Sind wir wirklich so schlecht?“, fragte deshalb etwa die TZ,

Die Bilanz: Von bisher 61 Matches gingen zwar 34 verloren, mittlerweile stehen aber doch 17 Siege und zehn Remis sowie 52:118 Tore zu Buche. In K.o.-Duellen steht es derzeit 4:20.