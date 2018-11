Die große Sehnsucht nach der Speed-Kugel

Nachdem beim Weltcupfinale der letzten Saison nach 410 Tagen die sieglose Zeit für Rot-Weiß-Rot in der Abfahrt geendet hatte, wollen die Speed-Herren heuer die nächste Durststrecke auslöschen. Seit Klaus Kröll 2012 (Abfahrt) und Hannes Reichelt 2008 (Super-G) warten die ÖSV-Herren auf eine Kristallkugel in den schnellen Disziplinen.

„Von Anfang dran geben“

Auch wenn Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr ex aequo im März für den perfekten Saisonabschluss gesorgt hatten, bleibt Cheftrainer Sepp Brunner vor dem Auftaktwochenende in Lake Louise in Sachen Prognose vorsichtig: „Natürlich ist unser Ziel, eine Speed-Kugel zu holen. Wir müssen von Anfang an Gas geben und dran bleiben. Ab Jänner werden wir dann sehen, ob wir mitreden können“, erklärte der 59-jährige Steirer vor dem ersten Speed-Wochenende in Kanada (Samstag Abfahrt, Sonntag Super-G).

Die ÖSV-Asse holten sich den Feinschliff vor dem heutigen ersten Training wie gewohnt in Copper Mountain. „Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht. Man weiß, dass jetzt die Zeit kommt, in der man Gas geben muss“, meinte Brunner, der mit der Vorbereitung sehr zufrieden war.

Reichelt und Franz angeschlagen

Die großen heimischen Hoffnungsträger sind neben dem oberösterreichischen Dreifachsieger Kriechmayr (2x Super-G, 1x Abfahrt) und Mayer der bereits 38-jährige Reichelt und Max Franz, der wegen Knorpelproblemen im Knie in der unmittelbaren Vorbereitung deutliche Abstriche machen musste. Reichelt plagten im Sommer neben einem Zehenbruch auch Rückenprobleme, konnte zuletzt aber das gesamt Programm uneingeschränkt mitmachen.

Bekannte Favoriten

Der Schweizer Titelverteidiger Beat Feuz sowie Aksel Lund Svindal sind in der Abfahrt für Brunner weiterhin die Gegner, die es zu schlagen gilt, auch wenn sich der Norweger sich jüngst einen Bänderriss im Daumen zugezogen hatte und operiert werden musste.

Die Startreihenfolge blieb trotz Bemühungen von Athletensprecher Reichelt unverändert. Die Weltranglisten-Plätze eins bis zehn dürfen die ungeraden Nummern bis 19 wählen, die Plätze elf bis 20 die geraden bis 20.