Die Gustostückerl aus dem „Supermarkt“ der Kunst

Im Eingangsbereich führen Tom Wesselsteins rauchender Frauenmund „Smoker“ und Roy Lichtensteins „Wallpaper with blue floor interior“ ins Geschehen ein, gefolgt von Andy Warhols „Campbell’s Soup“. Ein großer Name nach dem anderen, viele typische großformatige Arbeiten. Im Linzer Schloss kann man in den nächsten vier Monaten unter dem Titel „Andy Warhol bis Cindy Sherman. Amerikanische Kunst aus der Albertina“ die Crème de la Crème der Pop Art und bedeutende Künstler, die das Thema ab den 1980ern noch einmal aufnahmen, erleben. Eine Ausstellung, von der man annehmen darf, dass sie ein großer Publikumsmagnet werden wird. „Die Anmeldungen laufen schon sehr gut“, freute sich Walter Putschögl, kaufmännischer Direktor des OÖ. Landesmuseums, bei der Präsentation der Ausstellung.

„Es ist eine große Freude, aber auch eine Auszeichnung für unser Museum, dass die Albertina mit 100 Werken zu Gast ist. Diese ermöglichen uns, einen eindrucksvollen Blick auf die amerikanische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu werfen“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Mit der Sonderausstellung erfülle sich zudem der Grundauftrag, nach dem Schätze des Bundes auch in den Bundesländern zugänglich gemacht werden sollen. Inhaltlich gebe es einen starken aktuellen Bezug in einer Zeit, in der das Verhältnis der USA zu Europa neu sortiert werde.

Viele Werke waren noch nicht in Wien zu sehen

Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder hat die Werke höchstpersönlich ausgewählt und die Ausstellung auch kuratiert. Ihm sei es wichtig, seiner Heimatstadt mit dieser Ausstellung etwas zurückzugeben, so Schröder. Und der erfolgsverwöhnte gebürtige Linzer lässt damit zum ersten Mal ein Bundesländermuseum am reichen Kunstgut der Albertina teilhaben. Viele der ausgestellten Arbeiten stammen aus den Sammlungen Essl und Jablonka, die erst kürzlich in den Besitz des Museums übergegangen sind, ebendort noch nicht gezeigt wurden und künftig in der neuen Albertina-Dependance zu sehen sein sollen, die im Frühjahr 2020 in Wien ihre Pforten öffnet.

In der Linzer Großausstellung geht es anhand von insgesamt 15 Künstlern um die Darstellung und Wahrnehmung der Wirklichkeit. „Pop Art ist ein Gebiet, das uns aktuell erscheint. Wir sind immer noch umgeben von Popkultur, erleben die Wirklichkeit kaum mehr unmittelbar, sondern durch Massenmedien“, so Schröder. Eine Kunstrichtung, die ihren Ursprung in den 1960ern in den USA hatte. Die Realität sei damit mit einem Paukenschlag in die Kunst zurückgekehrt, so Schröder, mit der Vulgarität des Alltags, die sich etwa in den berühmten Warholschen Suppendosen zeige. Warhol habe sie in großformatigen Siebdrucken wie im Supermarktregal nebeneinander gestellt. In Linz gibt es zusätzlich zu den berühmten Suppendosen u. a. auch Serien von Mao und Elektrischen Stühlen des Pop Art-Künstlers zu sehen. Neben Warhol und Lichtenstein beeindrucken Collagen von Robert Rauschenberg, Fotorealistisches von Chuck Close, flächige, cool anmutende Großformate von Alex Katz, darunter das vier Meter große „Carver’s Vorner“.

„Wirklichkeit, die man im Internet findet“

Katz, von dem die meisten Werke zu sehen sind, bilde, so Schröder, die Nahtstelle zu den jüngeren Künstlern und damit zum zweiten Teil der Ausstellung mit Arbeiten etwa von Eric Fischl, Cindy Sherman und Robert Longo, der die Pop Art und ihre Folgen zeigt. Robert Longo ließ für „Men in the City“ Freunde auf einem New Yorker Hausdach tanzen und feiern. Aus den Polaroids, die er davon schoss, entstanden Kohlezeichnungen, die die dargestellten Menschen aussehen lassen, als würden sie fallen. „Wirklichkeit, die man im Internet findet“, kommentiert Schröder.

Eric Fischl ließ für seine Serie „The Krefeld Project“ Schauspieler das Leben in Vororten großer amerikanischer Städte nachstellen, fängt in seinen Ölgemälden „Intimität, Einsamkeit und Sprachlosigkeit“ ein, wie Schröder sagt. Cindy Sherman — Schröder nennt sie „Großmeisterin des Rollenspiels“ — inszeniert sich selbst auf großformatigen Fotoarbeiten als Hollywood-Star oder Durchschnittsamerikanerin. Genial auch „Human Skull“, ein goldener Totenkopf aus polierter Bronze von Sherrie Levine, den diese aus einem Gemälde Cezannes transformiert hat und damit die Frage nach der Originalität stellt.

Es sind die Großformate, die in der absolut sehenswerten Ausstellung besonders beeindrucken, die gelungene Ausstellungsarchitektur eröffnet immer wieder neue Blicke auf die Werke und sorgt so für eine gelungene Verbindung zwischen den Ausstellungsbereichen.

Die Schau ist bis 29. März 2020 im Schlossmuseum zu sehen.

