„Die Heimat nicht den Rechten überlassen“

Vor 25 Jahren kam Stefan Ruzowitzkys im Mühlviertel gedrehter Film „Die Siebtelbauern“ mit u.a. Sophie Rois und Simon Schwarz ins Kino. Beim Festival „Der neue Heimatfilm“ in Freistadt wurde dieses Jubiläum im Beisein des mittlerweile oscargekrönten Regisseurs gefeiert.

VOLKSBLATT: Ich gebe zu, ich war überrascht, wenn nicht sogar ein bisschen schockiert, dass es schon 25 Jahre her ist. Wie geht es Ihnen mit dem Jubiläum?

STEFAN RUZOWITZKY: Man wird dann immer so erinnert, dass man ja selbst auch 25 Jahre älter geworden ist (lacht) … obwohl man noch so jung ist! Wenn man jetzt so im Mühlviertel ist, dann sind das schöne Erinnerungen, auch an den Dreh und wie der Film dann so durchgestartet ist. Das ist schon toll.

Gibt es konkrete Erinnerungen an die Dreharbeiten hier?

Jaja, ich habe ja damals auch diese spezielle Architektur hier gesucht, wo man diese riesigen Granitblöcke sieht, mit denen man diese Härte und Kargheit des Lebens der Knechte schön visualisieren konnte. Das Mühlviertel ist eine sehr spezielle Landschaft, lange nicht so lieblich wie das Salzkammergut, oder die Wachau, wo ich jetzt in Klosterneuburg wohne. Das ist faszinierend dort, aber man sieht schon, dass das hier immer ein härteres Leben war als anderswo.

Schauen Sie sich eigentlich Ihre Filme, nachdem sie fertiggestellt sind, ab und zu an?

Eigentlich nicht. Letztes Jahr war 25 Jahre „Tempo“, und das Filmarchiv hat da ein Screening gemacht. Da haben ich den Film nach langem wieder gesehen und beschlossen, ich schaue mir jetzt alle Film zum 25. Geburtstag an. Wenn man sie so lange nicht gesehen hat, hat man so einen ähnlichen Zugang wie ein Publikum, weil man nicht mehr genau weiß, was als nächstes passiert. Bei einem Film, an dem ich gerade arbeite, weiß ich halt, da ums Eck steht der Bösewicht, jetzt kommt er raus! Wenn man es so lange nicht gesehen hat, dann wird man überrascht von solchen Sachen. Das ist ganz schön, das so zu erleben.

Kommt es dann auch vor, dass man sich denkt: Hätte ich doch DAS anders gemacht?

Jein. Gerade der Film „Die Siebtelbauern“hat seinen Reiz darin, dass er so kantig ist, diese Härte hat, und, dass nicht alles so poliert und süffig gemacht ist. Das hätte man alles durch den Schnitt natürlich ein bisschen glätten können. Aber das ist ja nicht die Idee des Films. Und da muss man sagen, insgesamt funktioniert das schon sehr gut, und es wäre sehr dumm, daran noch herumzufummeln. Ich habe den Film jetzt in Bozen bei einer Personale wieder gesehen und war schon stolz, dass er sich so gut gehalten hat. Man kennt das ja, dass es Filme gibt, die man toll fand und wo man sich dann denkt: Da weiß ich jetzt nicht mehr so genau, was mir daran gefallen hat. Das ist bei „Die Siebtelbauern“nicht der Fall, der hat sich gut gehalten.

Beim Filmfestival in Freistadt wird das große Feld „Heimat“ beackert, mit all seinen Definitionen. Was bedeutet der Begriff für Sie? Oberösterreich war ja ‘mal Ihre Heimat …

Das ist ein bisschen schwierig bei mir, weil in Wien geboren, in Deutschland aufgewachsen, dann habe ich ein paar Jahre hier in Oberösterreich gelebt. Die ganze Familie meiner Mutter ist aus Oberösterreich. Jetzt ist Heimat ganz klar da, wo ich wohne. Aber es ist schon auch hier Heimat, in dem Sinn, dass es Landschaften sind, die man wieder erkennt, Dialekt und so … das sind schon heimatliche Gefühle. Was ich mir letztens wieder gedacht habe zu Dialekt: Für mich war das aus Deutschland kommend etwas, was ich lernen musste, um nicht ausgelacht zu werden in der Schule. Also die Mundart ist nicht Heimat für mich, im Gegensatz zu jemanden, der hier aufgewachsen ist, bei dem das zur Identität gehört. Für mich ist das eine Fremdsprache gewesen, wenn man so will.

Verstanden haben Sie alles?

Verstanden schon, weil wir waren davor ja immer auf Urlaub hier, aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo mich Gleichaltrige ausgelacht haben. Mit 13 ist das nicht so lustig.

Würde es Sie reizen, noch einmal einen Heimatfilm zu machen?

Allgemein habe ich mit dem Begriff „Heimat“ gar kein Problem. Ich glaube, dass das auch ‘was ist, was in Zeiten der Globalisierung wichtiger wird. Dass man sagt, wir sind einerseits Teil des großen Ganzen und Klimaschutz ist etwas, was unsere Aufgabe als Weltbürger ist. Aber dass man dann trotzdem noch einmal einen speziellen Bezug zu einer Region hat. Das finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass man die Heimat nicht den Rechten überlässt.

Sie könnten sich also auch wieder einen Film in ländlicher Umgebung vorstellen?

Wenn man da eine gute Geschichte findet, dann wäre das eine interessante Aufgabe.

Zuletzt haben Sie für die ganz Großen gedreht, die zweite Staffel „Barbaren“ für Netflix.

Ja, das ist fix und fertig, aber das war jetzt nicht so … das ist ein bisschen schwierig. So ein Verein wie Netflix, so eine Mischung aus internationalen Kooperationen … und dann versucht man da, irgendetwas Kreatives zu machen, und das ist ein bisschen schwierig manchmal.

Das heißt, Sie werden nicht weiter Showrunner für „Barbaren“ sein?

Es gibt ja einen Haufen dieser Plattformen und es gibt da Ideen und Projekte mit Amazon, mit Apple. An sich ist die Idee von Serien schon ‘was Spannendes, und diese andere Art, wie man da erzählen kann und muss. Aber kleine, persönlichere Filme, wo man viele künstlerische Freiheiten hat, das ist schon etwas, was man dazwischen immer wieder braucht.

Interview: Mariella Moshammer