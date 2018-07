Die Hitzewelle hat Europa fest im Griff

BERLIN/ATHEN — Kaum ein Tag vergeht ohne Berichte über die verheerenden Folgen der Hitzewelle mit Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke, die seit einigen Tagen durch Europa rollt. Während sich am Freitag in den Waldbrandgebieten nahe der griechischen Hauptstadt Athen die Lage weiter entspannte – die Zahl der Todesopfer erhöhte sich auf 86 –, konnte ein Waldbrand im deutschen Potsdam zwar unter Kontrolle gebracht, aber nicht gelöscht werden. Und in Schweden kämpfte die Feuerwehren noch gegen 17 Waldbrände.

Fast in ganz Europa machten sich die Folgen der Hitze bemerkbar: Zahlreiche Zugverbindungen durch den Kanaltunnel zwischen Frankreich und Großbritannien wurden gestrichen – die Klimaanlagen hielten nicht mit. Hamburgs Behörden sagten das traditionelle Feuerwerk zum Sommer-Dom am Freitagabend ab, zu groß war die Brandgefahr auf den trockenen Böden. Mecklenburg-Vorpommern verbot das Betreten mehrerer Wälder.

Die schweizerischen Behörden gaben eine Hitzewarnung für das Tessin heraus, weil sie ernsthafte Gefahren für die Gesundheit sahen. Auch in Belgien wurde nach Temperaturen von 34 Grad offiziell eine Hitzewelle ausgerufen. In den Niederlanden fiel die Temperatur in der Nacht auf Freitag nicht unter 24,4 Grad: Es war die wärmste jemals dort registrierte Nacht.

„Glutofen-Freitag“ in Großbritannien

In Großbritannien hielten Meteorologen für Freitag ein Überschreiten der bisherigen Rekordtemperatur von 38,5 Grad für möglich. Die Medien sprachen vom „Glutofen-Freitag“. Die Hitze veranlasste den Feuerwehrchef der sonst eher feuchten Hauptstadt London, Dany Cotton, zu einem öffentlichen Stoßseufzer: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde: Wir beten jetzt für Regen.“

In Deutschland sprachen Meteorologen von der ausgeprägtesten Hitzewelle seit 2003. Thomas Endrulat vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam warnte, dass die Hitze noch bis mindestens Mitte August über Deutschland hängen wird: „Es ist noch kein Ende zu erkennen.“

In Berlin setzte die Polizei einen Wasserwerfer ein, um die ausgetrocknete Wiese vor dem Reichstagsgebäude zu wässern. In Lettland teilte die Feuerwehr mit, einen gut tausend Hektar großen Buschbrand unter Kontrolle gebracht zu haben. Das Baltenland hatte wegen der Hitze und der Dürre den nationalen Notstand ausgerufen. Regen könnte auch Frankreich dringend gebrauchen, wo am Donnerstag Temperaturen von 37 Grad gemessen worden waren.

Auch in Österreich haben die Feuerwehren Hochbetrieb: In Saalfelden im Salzburger Pinzgau musste gestern im Bereich des Ortsteils Marzon auf 1100 Metern Seehöhe ein Waldbrand bekämpft werden. Hubschrauber brachten Wasser zur Brandstelle, um Bodenfeuer zu löschen.

Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen verdoppelt

Laut einer Studie des Netzwerks World Weather Attribution, das sich mit dem Zusammenhang von Klima und Wetter beschäftigt, hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle, wie sie derzeit in Teilen Europas stattfindet, mehr als verdoppelt. „Was einst als ungewöhnlich warmes Wetter galt, wird ganz normal – in einigen Fällen ist das schon so“, kommentierte Friederike Otto von der University of Oxford die Ergebnisse. Die Wissenschafter haben Daten aus insgesamt sieben Wetterstationen in Dänemark, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Finnland und Schweden untersucht.

Aber nicht nur in Europa gibt es negative Folgen der großen Hitze: In Mexiko wurde angesichts von Temperaturen von über 45 Grad der Notstand ausgerufen (siehe Kasten unten) und in Kalifornien zerstörten Brände Zehntausende Hektar Wald. Bei Löscharbeiten im nördlichen Shasta County kam am Donnerstagabend ein Mann ums Leben.