Die Idioten sagten „Fräulein“

Von Christian Pichler

Fast jeder kennt diesen unbesiegbaren Superstar aus Kindheit und Jugend.

Im Fall von Wolf Haas‘ „Junger Mann“ heißt er Tscho und ist „der beste Skifahrer außerhalb des Fernsehens“. Der Ich-Erzähler weniger talentiert, der erste Satz im Roman: „Mit vier Jahren brach ich mir zum ersten Mal das Bein.“

Der Mythos des ersten Satzes bei Wolf Haas

Ein Satz klebt an Haas, seine Krimis mit dem eigenwilligen Detektiv Simon Brenner beginnen stets mit: „Jetzt ist schon wieder was passiert.“

Der erste Satz „ein seltsamer Mythos der Literatur“, sagt Haas, „als Zweitgeborener habe ich dafür sowieso kein Verständnis“. Seit seinem letzten Buch „Brennerova“ verstrichen vier Jahre, drei davon will Haas für die Suche nach einem unspektakulären Romananfang aufgewendet haben.

Dass es wieder der berühmte Brenner-Satz wurde, nur „mit anderen Worten“ — „das Buch wendet sich dann gegen einen.“

Am Montag las Wolf Haas im Linzer Posthof, der Große Saal war zu zwei Dritteln gefüllt. Haas, 1960 in Maria Alm (Salzburg) geboren, beamt einen mit „Junger Mann“ (Hoffmann und Campe) direkt ins Herz der Siebzigerjahre. Ölkrise, Energieferien, autofreie Tage, saufende Väter nichts Ungewöhnliches („Vom Wasser kriegt man Magenläuse“). Die Geschichte einer Pubertät, geschrieben in einer Kunstsprache, die ganz nah an der Alltagssprache ihren Charme und ihren Witz entfaltet.

Mit zwölf arbeitet der Protagonist in den Ferien als Tankwart, „junger Mann“ sagen die Kunden zu ihm, „außer jenen Vollidioten, die mich Fräulein nannten“. Im Auto von besagtem Tscho sitzt Elsa, einige Jahre älter als der Pubertierende, der sich in sie „um den Verstand verliebt“.

Elsa unerreichbar, er beschließt, seine 93 Kilogramm abzuspecken. Die Mama beschwichtigt erst („schwere Knochen“), will dann mit Tipps aus der Vorabendsendung beistehen („Schlank mit ,Wir’“). Jedes Detail, zum Gaudium des Publikums, kostet Haas aus, als sein junger Held der „Göttin“ ausgerechnet beim Patschenpicken nahe kommt. Und Tscho? Ihn wird der junge Mann auf einer Reise überraschend kennenlernen.

Nach der Lesung der Büchertisch dichtest belagert. Kürzlich habe an einem solchen, erzählte Haas, eine ältere Dame endlich den „seit zwanzig Jahren extrem naheliegenden“ Spruch getätigt: „Jetzt ist schon wieder was signiert.“