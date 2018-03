Die Innviertler greifen nach den Spitzenplätzen

Der junge Spanier grinst pausenlos. Dabei wäre ihm vor sechs Wochen das Lachen fast vergangen, nach einem bösen Abflug bei mehr als 250 km/h bei den Testfahrten in Sepang, Malaysia, war „nur“ ein Lendenwirbel bei Pol Espargaro (ESP) gebrochen. „Da hatte ich viele Schutzengel“, weiß der KTM-Pilot nur zu gut.

Für die am Wochenende in Katar (18. März, 17, live ServusTV) beginnende Saison hat Espargaro viel vor: „Es war nicht zu erwarten, dass es in der ersten Saison gleich in die Top 10 geht. Jetzt starten wir als Top-10-Fahrer und ich hoffe, wir kommen in die Top 6.“

Vollends bei Kräften ist der 26-jährige Katalane noch nicht, dennoch war es bei KTM „nie ein Thema, ihn beim Saisonstart durch Mika Kallio zu ersetzen“, ließ MotoGP-Teamchef Mike Leitner wissen. „Pol braucht die Rennen, es ist für einen Rennfahrer mental ganz wichtig, beim Start dabei zu sein.“

Bis zum GP von Argentinien (8. April) sollte Espargaro wieder fit sein, Testpilot Kallio wird in sechs Rennen seine Chance erhalten, fünf davon sind bereits fixiert. Die Starts als Wild-Card-Fahrer in den drei spanischen GPs, Jerez, Barcelona und Valencia, sowie am Sachsenring und beim KTM-Heimrennen am Red Bull Ring (12. August) sind fix eingeplant.

Unter ähnlichen Voraussetzungen, wie Espargaro heuer, war Bradley Smith im Vorjahr in die Saison gefahren. Nach einem Beinbruch hatte der schlaksige Brite eine längere Eingewöhnungsphase gebraucht, ehe der Mann aus Oxford immer besser in Fahrt gekommen war. Schon beim Testen war Smith in seinem Element, „wie ein Kind im Süßwarenladen.“ Beim ansonsten so coolen Engländer leuchten beim Gedanken an den Saisonstart die Augen: „Wenn die Ampel auf Grün springt, dann geht der Spaß los! Wir waren 2017 fantastisch, das werden wir auch heuer sein!“

