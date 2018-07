Die Irland-Frage wird zum Knackpunkt für Brexit

Die Zeit für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU wird gefährlich knapp. Ein harter Brexit — also ohne vorher fixierte Einigungen über die weitere Zusammenarbeit — sei nach wie vor nicht vom Tisch. Das betonte am Freitag der für EU-Angelegenheiten zuständige Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) in Brüssel beim allgemeinen Rat, den Österreich als Vorsitzland einberufen hatte.

Auch der EU-Chefverhandler in Sachen Brexit, Michel Barnier, warnte vor einem Brexit ohne Verhandlungslösung. Er wolle prüfen, ob die von London im sogenannten Weißbuch gemachten Vorschläge umsetzbar seien. Da es Monate für eine Ratifizierung brauche, müsse es aber bis spätestens Dezember eine Einigung geben, betonte Barnier. „Wir haben dafür noch 13 Wochen.“ Derzeit habe sich die EU beim Austrittsabkommen erst zu 80 Prozent mit den Briten geeinigt.

Entscheidend bleibe die Lösung der Irland-Frage: „Wir sind verpflichtet, das Karfreitagsabkommen in allen seinen Dimensionen zu erhalten“, sagte Barnier: Die EU wolle keine Grenze zwischen Nordirland und Irland, sondern fordere Warenkontrollen. Auch Blümel bekräftigte, dass eine Auffanglösung für die Irland-Grenzregelung für die EU eine nicht verhandelbare Bedingung für den Austrittsvertrag sei. „Ohne Backstop (Auffanglösung, Anm.) haben wir keinen Deal.“

Ein umfassendes Freihandelsabkommen sei im Interesse der EU, versicherte Barnier. „Wir haben große Verantwortung, den Binnenmarkt zu erhalten“, betonte der Franzose. Er ermuntere die nationalen Behörden und Unternehmen sich zu den britischen Vorschlägen zu äußern. Es müsse verhindert werden, dass Großbritannien durch das Ausklammern von Dienstleistungen in einen „unfairen Wettbewerb“ mit der EU trete, warnte er.