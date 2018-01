Die Jännerrallye muss unbedingt weiterleben

Von Andy Hörhager

Seit knapp vier Jahrzehnten ist die Jännerrallye ein Pflichttermin für viele Fahren und Fans, den Mühlviertler Klassiker bei Eis und Schnee gewinnen traditionell nur Topfahrer.

Spektakuläre Ausritte, Drifts, dramatische Überschläge und kapitale Einschläge sind auf fast jeder Sonderprüfung an der Tagesordnung.

Comeback dank elf Gemeinden, fünf Klubs

Nach zwei Jahren Zwangspause hatte sich der neu formierte Rallyeclub Mühlviertel dazu entschlossen, die „Jänner“ wieder aufleben zu lassen. Der Rückhalt in der Region war enorm, rasch waren elf Gemeinden rund um Freistadt sowie die Motorsport- und Crossklubs Schenkenfelden, Perg, Kefermarkt und Kronast mit an Bord. Gemeinsam gelang es, die Lücke im heimischen Rallyekalender zu schließen und heimischen Fahrern eine spektakuläre Bühne zu bieten.

Die Organisationsfäden der 33. Jännerrallye liefen bei RC-Mühlviertel-Obmann Robert Zitta und Mario Klepatsch zusammen. Viele Rennereien, Sponsoren- und Behördentermine, wenig Schlaf, doch die Mühen haben sich gelohnt, berichtet Klepatsch: „Anfänglich hat uns das niemand zugetraut. Es gab viel Gegenwind, das hat uns aber umso mehr motiviert. Wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv gearbeitet und wurden belohnt. Etwa 80.000 Zuschauer an den drei Tagen, ein Starterfeld mit 61 Fahrzeugen, darunter acht R5-Boliden, das kann sich durchaus sehen lassen. Das Motto ,Back to the roots‘ ist für uns voll aufgegangen.“

Lob von allen Seiten

Diese Einschätzungen konnte Zitta nur bestätigen. „Die Rückmeldungen waren gewaltig, alle waren begeistert, die Fans, die Fahrer, die Gemeinden, die vielen Helfer, es hat allen getaugt. Nach der Rallye haben wir dann auch ordentlich abgefeiert, aber nicht zu lange, denn am Sonntag um 8 Uhr früh ist es mit dem Abbau in der Messehalle los gegangen.“ Nach der Rallye ist bekanntlich vor der Rallye, und so „laufen auch schon die Gespräche für die 34. Jännerrallye.“

