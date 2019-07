OÖVP-Landtagsabgeordneter Christian Dörfel könnte am Donnerstag im Landtag bei der Behandlung des Rechnungshofberichts über die Linzer Aktenaffäre um eine Spur zu optimistisch gewesen sein. Es bleibt „nur die Hoffnung, dass diese Zustände nur in der Strafabteilung waren und nicht im ganzen Magistrat“, so Dörfel.

Doch es könnte anders kommen, wurde doch fast zeitgleich im Linzer Gemeinderat eine neue Verwaltungsaffäre aufs Tapet gebracht. Für viele Frage sorgt nämlich der Umstand, dass ab dem Jahr 2017 die Anzeigen aus dem Bereich Meldewesen sprunghaft angestiegen sind. „Was ist da los?“, fragt ÖVP-Klubobmann Martin Hajart. Fragender Nachsatz: „Bahnt sich das eine zweite Aktenaffäre an?“

Stutzig macht Hajart und seine Kollegen von der Aufklärerallianz — Kontrollausschussvorsitzender Felix Eypeltauer (Neos) und Grünen-Gemeinderätin Ursula Roschger — vor allem die Tatsache, dass sich Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung ziemlich bedeckt gab.

„Aufgrund der Geheimhaltung erhärtet sich der Verdacht, dass möglicherweise unangenehme Tatsachen nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollen“. Tatsache ist jedenfalls, dass es im Jahr 2015 aus dem Bereich Meldewesen ganze fünf Anzeigen wegen Verstößen gab, im Jahr darauf waren es auch nur 18, während sie dann von 344 (2017) auf 2113 im Vorjahr stiegen, heuer gab es im ersten Halbjahr schon 1368 Anzeigen.

„Die Karten müssen auf den Tisch“, fordert ÖVP-Klubchef Hajart, nachdem der Bürgermeister im Gemeinderat keine Auskunft über die Hintergründe dieser Anzeigen-Explosion geben wollte. Gelegenheit zur Aufklärung hat er bereits nächste Woche in der Stadtsenatssitzung, in der ihn die Aufklärerallianz mit einer Reihe von Fragen konfrontieren will. So will man etwa wissen, wann und von wem entschieden wurde, dass plötzlich Anzeigen in größerem Umfang eingebracht werden sollen, auch soll Luger erklären, warum nicht schon früher angezeigt wurde. Wissen will man auch, ob es durch fehlende Anzeigen zu Verjährungen gekommen sei und ob der Stadt Linz oder anderen dadurch Schaden entstanden sei.

Nicht auszuschließen ist jedenfalls, dass auch hier gilt, was LAbg. Dörfel in Sachen Aktenaffäre konstatierte: Dass nämlich „kein Verantwortungsbewusstsein auf politischer Ebene“ vorhanden gewesen sei und der Rechnungshof ein Sittenbild gezeichnet, „das eine Landeshauptstadt unwürdig ist“.