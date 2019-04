Die komplette SUV-Palette

Ein Spruch, den in der VW-Konzernzentrale wohl jeder verinnerlichen muss, lautet: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Denn wer die Wolfsburger kennt, weiß: Trendsetter ist der weltgrößte Autohersteller keiner.

Man denke an E-Autos, an Hybridmodelle oder an den seit Jahren ungebrochenen SUV-Boom. Bei Letzterem hat VW vermutlich nicht geschlafen, lediglich „den Markt ganz genau beobachtet“, wie das so im Fachjargon heißt.

Aber wenn VW einmal ein Projekt in Angriff nimmt, wird dieses – zum Leidwesen anderer Hersteller – auf Punkt und Strich durchgezogen, wobei Fehler, Stilsünden aber auch aufsehenerregende Designs tunlichst vermieden werden.

So war es beim T-Roc, so war es beim e-Golf und so ist es beim nun erhältlichen T-Cross, auch wenn dessen Design mit dem gerahmten Kühlergrill, dem bulligen Heck samt Reflektorband, das die serienmäßigen LED-Heckleuchten verbindet, den kleinen Fensterflächen und den konturierten Seitenflächen für einen VW ganz schön extravagant ist.

Das kleinste Volkswagen-SUV ist nur als Fronttriebler erhältlich und basiert auf derselben Plattform wie der Polo, streckt sich 4,11 Meter in der Länge sowie 1,58 Meter in die Höhe und wartet mit einem Radstand von 2,56 Metern auf. Der T-Cross ist dabei um zwölf Zentimeter kürzer als der T-Roc, allerdings höher und laut VW ein „vollwertiger Viertürer mit hoher Praxistauglichkeit“.

Letztere macht sich anhand der um 14 Zentimeter verschiebbaren Rückbank bemerkbar. So lässt sich das Ladevolumen von 385 auf 455 Liter vergrößern; bei Umlegen der Rücksitze sogar auf 1281 Liter.

Der innen nüchtern und sachlich gestaltete T-Cross ist in drei Ausstattungslinien (T-Cross, Life, Style) erhältlich. In der 95 PS starken Basisversion um 18.690 Euro kombinieren die Wolfsburger einen Dreizylinder-Benziner mit Fünfgangschaltung. Als zweite Motorvariante steht zum Marktstart Ende April ein 115 PS starker Benziner wahlweise mit Sechsgangschaltung oder Siebengangautomatik parat. Ein Dieselmodell reicht VW zur Jahresmitte nach, einen 1,5-Liter großen, 150 PS starken Vierzylinder Anfang 2020. Eine E-Variante ist vorerst nicht geplant.