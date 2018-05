Die Kriegsgefahr im Nahen Osten wächst

Die Angst vor einem Krieg im Nahen Osten wächst derzeit wieder stark. Grund dafür sind gegenseitige Raketenangriffe zwischen iranischen Truppen und dem israelischen Militär. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen haben iranische Revolutionsgarden vom Bürgerkriegsland Syrien aus rund 20 Raketen auf israelische Armeeposten auf den Golan-Höhen abgefeuert. Diese richteten nach israelischen Informationen kaum Schaden an, weil sie entweder ihre Ziele nicht erreichten oder abgefangen werden konnten.

Massive israelische Vergeltungsangriffe

Israel reagierte mit massiven Vergeltungsangriffen: Die Luftwaffe bombardierte syrische Militäreinrichtungen und iranische Stellungen in Syrien. Bewohner berichteten unter anderem von Explosionen nahe der Hauptstadt Damaskus. Nach Angaben der syrischen Armee starben mindestens drei Menschen, andere Quellen berichten von mindestens 23 getöteten Militärangehörigen.

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, man habe fast die gesamt iranische Infrastruktur in Syrien zerstört. Und er drohte mit weiteren Gegenschlägen: „Wenn es bei uns regnet, gibt es bei ihnen eine Sintflut!“ Sollte sich der Iran hingegen ruhig verhalten, deutete Lieberman an, dass vorerst keine weiteren Angriffe zu erwarten seien: „Ich hoffe, wir haben dieses Kapitel beendet und jeder hat die Botschaft verstanden.“

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat sich im syrisch-israelischen Grenzgebiet in den vergangenen Wochen deutlich verschärft. Die islamistische Führung in Teheran ist enger Verbündeter Assads und hat Tausende Kämpfer nach Syrien entsandt. Nach dem weitgehenden Sieg der syrischen Regierungstruppen und ihrer russischen und iranischen Verbündeten strebt der Iran nach israelischen Angaben nun danach, eine dauerhafte Militärpräsenz an der israelischen Grenze aufzubauen, um den jüdischen Staat von dort aus zu bekämpfen.

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron riefen zu Besonnenheit und Deeskalation in der Region auf. Die britische Regierung forderte Russland auf, seinen Einfluss auf Syrien geltend zu machen, um weitere iranische Angriffe von syrischem Territorium aus zu verhindern. Russland sprach seinerseits von einer alarmierenden Entwicklung. Außenminister Sergej Lawrow rief Israel und den Iran auf, alles zu unterlassen, was eine Spirale der Gewalt auslösen könnte.