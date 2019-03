Die Kunst der Vergänglichkeit

Die Donaulände wird wieder zum Kunstraum. Das neue Ausstellungsformat LINZ FMR 19 feiert vom 27. bis zum 30. März seine Premiere und wird künftig biennal stattfinden. Zwölf Arbeiten von 18 internationalen und lokalen Künstlern, die sich mit Kunst in digitalen Kontexten auseinandersetzen, sind zu sehen. Die Schau im öffentlichen Raum wird von einem Rahmenprogramm mit Vorträgen, Konzerten und Gesprächen begleitet.

Der Titel des Festivals bezieht sich auf den Begriff „Ephemere“, dessen Wurzeln im griechischen ephemeros liegen, was so viel bedeutet wie nur einen Tag lebend. Es beschreibt etwas von kurzer Dauer, von Vergänglichkeit und schwindender Bedeutung. Bei LINZ FMR folgen die künstlerischen Positionen diesem Gedanken, der unsere digitale und vernetzte Gegenwart perfekt darstellt und reflektiert. Diesem Konzept steht im Donaupark eines gegenüber, das von seiner Massivität lebt: Im Zuge der Ausstellung Forum Metall in den 1970er-Jahren und danach wurden zehn Skulpturen errichtet, die den Park auch heute stark prägen.

Kuratiert und organisiert wird LINZ FMR 19 von dem Linzer Kunstkollektiv qujOchÖ, der Netzkulturinitiative servus.at, dem Atelierhaus Salzamt der Stadt Linz, der Abteilung Kulturwissenschaft der Kunstuni und der Sturm und Drang Galerie.

Zu sehen sind an der Linzer Donaulände Arbeiten von Suzanne Treister (UK), Clement Valla (US), Karl Philips (BE), Bernhard Garnicnig (AT) & Jamie Allen (CA), Tomas Moravec (CZ) & Matej Al-Ali (SK), Thomas Kluckner (AT), Filippo Minelli (IT), Isabella Auer (AT), Hybris (DE). Susanna Flock (AT) & Leonhard Müllner (AT), The Cool Couple (IT) und Karin Ferrari (IT). mmo