Die Lage in Idlib spitzt sich zu

Aktuell verdichten sich die Anzeichen, dass eine blutige Schlacht um die letzte große Rebellenhochburg im Nordwesten Syriens, Idlib, bevorsteht. Und das wenige Tage vor einem neuerlichen Syrien-Gipfel: Am Freitag wollen Russland und der Iran als Unterstützer der Regierung und die Türkei als Schutzmacht der Opposition über die Krise beraten.

Jedenfalls verstärkte die Türkei ihre Truppen in der Region Idlib weiter. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, zuvor seien Verhandlungen zwischen der Türkei und dem syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida über dessen Auflösung gescheitert.

Im Zentrum des Landes erschütterten in der Nacht zum Sonntag mehrere Explosionen den Militärflughafen Mezzeh nahe der Hauptstadt Damaskus. Dabei starben mindestens zwei Militärangehörige. Syrische Militärkreise dementierten, dass es sich um einen israelischen Angriff gehandelt habe.

Angesichts der Lage in Syrien zeigte sich Papst Franziskus beim Angelus-Gebet am Sonntag besorgt. Die Anzeichen einer „möglichen humanitären Katastrophe“ in Idlib seien konkret, warnte der Pontifex.