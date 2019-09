Die lange Durststrecke ist endlich vorüber

Der zuletzt viel kritisierte Sebastian Vettel fuhr in Singapur zum ersten Sieg seit 13 Monaten

Sebastian Vettel ist in Singapur der Befreiungsschlag gelungen. Der seit 13 Monaten sieglos gewesene Deutsche führte am Sonntag beim Formel-1-Grand Prix von Singapur vor Charles Leclerc einen Ferrari-Doppelsieg an.

Dritter wurde Max Verstappen (Red Bull) vor Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton.

Vettel jubelte nach exakt 392 Tagen über seinen ersten GP-Sieg, zuletzt war der Wahl-Schweizer 2018 in Belgien ganz vorne gewesen.

Für die Scuderia Ferrari war es nach zwei Leclerc-Triumphen der bereits dritte Sieg in Folge und der erste Doppelsieg seit Ungarn 2017.

Vettel hat damit erstmals auf einer Rennstrecke gleich fünf Rennen gewonnen. Der 32-jährige Deutsche war nur von Platz drei los gefahren und verdankte seinen 53. GP-Sieg vor allem einem gelungenen Boxenstopp, der ihn zum Ende des ersten Renndrittels an seinem führenden Stallrivalen Leclerc vorbei in Führung brachte.

Dieser war stocksauer, sah sich um den dritten Sieg in Folge betrogen. „Ich behalte den Kopf unten, okay. Aber fair war das nicht“, beschwerte sich Leclerc kurz vor Rennende. Der Monegasse bekam sogar noch per Boxenfunk die Anweisung nichts mehr zu riskieren, um den Doppelsieg ja nicht zu gefährden.

Ohrfeige für Mercedes

Die großen Verlierer des Wochenendes waren die Mercedes-Piloten Hamilton und Valtteri Bottas (FIN), die das Renntempo der Podestfahrer nicht mitgehen konnten. Zudem war die Boxenstopp-Strategie bei den Stuttgartern nicht glücklich, die Taktik ging daneben.

Einzig der Blick auf den WM-Stand vermochte etwas zu trösten. Hamilton führt nach 15 Saisonrennen mit 296 Punkten in der Fahrer-WM weiter klar vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (231), in der Konstrukteurswertung liegen die Silberpfeile ebenfalls noch klar vor der Nummer zwei, Ferrari.

„Zu viele Fehler gemacht. Das war eine g’sunde Watsche“, fasste Teamchef Christian „Toto“ Wolff das misslungene Wochenende zusammen.

Das Fazit von Vettel war deutlich positiver. „Ich bin sehr glücklich. Der Start der Saison war schwierig für uns, aber zuletzt sind wir zum Leben erwacht. Ganz besonders möchte ich den Fans für die letzten paar Wochen danken. Es war eine Freude, dass sie uns Briefe und nette Botschaften geschrieben haben. Wenn man diese Zeilen liest, dann berührt mich das.“ So war Vettel bei der Siegerehrung auch den Tränen nahe.