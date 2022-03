Die Leiden des jungen Batman

Er ist ein kleiner, verletzter Junge, der Bruce Wayne, der sich mit trotzigem Blick aus der aufgepumpten Verkleidung schält. Noch nie war Batman in seiner cineastischen Historie so jung, noch nie so auf sich selbst bezogen.

Die Nächte, die er auf den Straßen verbringt, um Kämpfe mit viel Gewalt zu schlichten, ziehen an ihm vorbei, der Kampf gegen Ungerechtigkeit nur Vorwand, um die eigenen Rachegelüste zu kompensieren.

„Ich bin Vergeltung“, lässt er die kriminellen Subjekte in „The Batman“wissen und will eigentlich den Mord an seinen Eltern ahnden.

Schmale Schultern, wenn er die Montur ablegt

Robert Pattinson (35) ist der jüngste Darsteller des Fledermausmannes. Tim Burton setzte 1989 auf Michael Keaton. Es brauche keinen großen, männlichen Kerl als Batman-Darsteller, meinte Burton.

Der müsste sich nicht in ein Fledermauskostüm zwängen, um das Böse zu bekämpfen. Diesem Prinzip scheint auch Regisseur Matt Reeves in seinem Krimi zu folgen. Bruce Waynes Schultern sind schmal, wenn er die Montur ablegt, seit zwei Jahren ist er Batman, vor 20 starb seine Familie.

Dieser Bruce Wayne mag seine Rolle (noch) nicht so wirklich, den harten Mann glaubt man ihm trotz böse geflüsterter Stimme nur bedingt. Sein Leitmotiv untermalt die Handlung: „Something In The Way“ von Nirvana, Kurt Cobain als ungewolltes Aushängeschild der Generation „No Future“.

So ist dieser Batman auch irgendwie ein No Future-Batman geworden, seine Welt ist düster, wenn auch überdimensional, Wayne Manor diesmal ein kathedralenartiger Turm, in dem sich der verlassene Junge verschanzt. An seiner Seite wenig motiviert Alfred (Andy Serkis) und Commissioner Gordon (Jeffrey Wright), der hier zu sehr zum Stichwortgeber und Nichtversteher gerät.

Auch die Bösewichte sind zurückhaltend, der Pinguin ist noch ganz Mensch (kaum zu erkennen: Colin Farell), Catwoman (Zoe Kravitz) trägt bereits Leder, Lack und kleine Ohren, wofür genau sie sich von Häusern turnt, ist noch nicht ganz klar. Einzig der Riddler (perfekte Wahl: Paul Dano), der für die Morde an der kriminell unterwanderten Stadtführung in Gotham City verantwortlich ist, hat seine Berufung als Nerd, der Korruption und Ungerechtigkeit auf seine Art ausradieren will, gefunden.

Ebenso wie die düsteren Antihelden und Helden hat sich diese Batman-Reihe noch nicht ganz gefunden, die psychologischen Tiefen sind mitunter seicht geraten. Doch Pattinson als Fledermaus kann sicher noch mehr, denn er ist ein wirklich guter „Dark Knight“. Auch wenn das Überdenken seiner Mission am Ende den Kitsch recht deutlich streift.

Wenn nämlich die Bürger anfangen, Rache und Recht auch selbst in die Hand zu nehmen und sich Batmans Credo „Ich bin Vergeltung“ zu eigen machen — dann geht das nach hinten los. Das muss der junge Batman erkennen. Eine neue Ära soll anbrechen. Und in Riddlers Nachbarzelle wartet schon der nächste Bösewicht und kichert vor sich hin.

Von Mariella Moshammer