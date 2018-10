Die letzte große Operndiva

Sie galt als die letzte große Diva der Opernwelt: Montserrat Caballé. Die Sopranistin war eine imposante Erscheinung und hatte viel Charisma. Am Samstag ist sie 85-jährig in einem Krankenhaus ihrer Geburtsstadt Barcelona gestorben. Die Opernwelt trauert.

4000 Auftritte in 90 verschiedenen Rollen

bezahlte Anzeige

„Ich habe vor, auf der Bühne zu sterben“, sagte sie vor wenigen Jahren in einem ihrer seltenen Interviews. „La Montse“, wie sie von Fans und Medien genannt wurde, kämpfte seit einem Schlaganfall und einem Sturz 2012 mit ihrer Gesundheit. Schon davor hatte sie große Opernauftritte weitgehend eingeschränkt und sich auf Konzertabende konzentriert.

Caballé wurde international bewundert für ihre Vokaltechnik und ihre Interpretationen des Belcanto-Repertoires, auf das sie sich schon Anfang der 1960er Jahre spezialisierte. Im Laufe ihrer Karriere kam sie auf mehr als 4000 Auftritte und etwa 90 verschiedene Rollen. Sie dürfte damit eine der aktivsten Sängerin der Operngeschichte gewesen sein. Ihre Auftritte führten sie auch immer wieder nach Österreich. An der Wiener Staatsoper hatte Caballé ihren ersten Auftritt 1959 als Donna Elvira in Mozarts „Don Giovanni“. Es folgten zahlreiche Partien, darunter die der Salome, Elisabeth („Don Carlo“), Tosca oder Leonora („La Forza del Destino“).

Caballés Leben glich beinahe einem Märchen: Die Eltern des 1933 in Barcelona geborenen Mädchens verloren im spanischen Bürgerkrieg ihr Hab und Gut. „Wir haben Hunger gelitten“, erzählte Caballé. Irgendwann musste sie die Schule verlassen und als Näherin arbeiten, um zum Familienunterhalt beizutragen. Mit ihrem großen Talent und unterstützt von Mäzenen gelang es ihr jedoch schließlich, das Konservatorium zu besuchen und erste Auftritte zu absolvieren.

Durchbruch als Ersatz in New York

Mitte der 1950er Jahre zog die Familie als Gastarbeiter in die Schweiz. In Basel feierte die Sängerin 1956 ihr offizielles Debüt. Von 1959 bis 1962 war sie in Bremen engagiert. Nach mehreren Plattenaufnahmen wuchs ihre Fangemeinde rapide. Den internationalen Durchbruch schaffte Caballé 1965 in der Titelrolle von Donizettis „Lucrezia Borgia“ in der Carnegie Hall in New York — als Ersatzbesetzung. Das brachte ihr die Verpflichtung an die Metropolitan Opera ein.

Olympia-Hit „Barcelona“ mit Freddie Mercury

1992 wurde sie mit dem für die Olympischen Spiele geschriebenen Song „Barcelona“, den sie gemeinsam mit Freddie Mercury sang, einem breiten Publikum bekannt. Caballé scheute nie den Kontakt zu anderen Genres und trat schon als junge Frau an der Seite von Frank Sinatra auf. Neben der Karriere unterstützte sie soziale Vorhaben, förderte den Nachwuchs: Sie gilt als Entdeckerin ihres katalanischen Landsmannes José Carreras.

Bei allen Erfolgen blieb „La Caballé“, die mehr als 50 Jahre mit dem Tenor Bernabé Martí verheiratet war, stets bodenständig, herzlich und bescheiden: „Ich bin keine Diva. Mich als eine Diva zu betrachten, ist absurd!“