Die Logik der IGGÖ

Das an Muslimen in Neuseeland verübte Massaker ist für die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich eine „logische Konsequenz antimuslimischer Hetze“.

Sie leitete daraus gleich Handlungsbedarf für die Bundesregierung ab. Diese müsse gegen ebendiese „Hetze“ vorgehen. Das VOLKSBLATT kritisierte in einem Leitartikel diese Instrumentalisierung der Opfer und bezweifelte die Glaubwürdigkeit der IGGÖ, solange diese antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen ignoriert.

Oberösterreichs IGGÖ-Chef Murat Baser wertete dies auf Facebook als „Gipfel der rassistischen Frechheit“. Nach der Logik der IGGÖ ist jegliche Kritik an ihr verboten, weil „islamophob“ und daher antimuslimischen Terror provozierend.

„Gestern übte sich die IGGÖ anders als am Freitag in Zurückhaltung.“

Nach dieser Logik müsste die IGGÖ aber auch antisemitische Tendenzen in ihrem Umfeld als offensiv angehen, könnte doch diese Hetze Muslime zum Terror verleiten. Und wenn die IGGÖ den Bogen von Christchurch nach Österreich spannt, müsste sie diesen auch von Utrecht nach hierher spannen. Doch gestern übte sich die IGGÖ anders als am Freitag in Zurückhaltung: Ihr Präsident Vural sagte in keinem Videoclip, dass es „ihm die Kehle zuschnürt”. Auch Handlungsbedarf sah er für niemanden in Österreich. Herkunft und Background des mutmaßlichen Mörders von Utrecht passen offenbar nicht in die IGGÖ-„Logik“.