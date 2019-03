Die Lohnschere schließt sich weiter

In Österreich verkleinerte sich die Lohnschere — also der Unterschied der Bruttostundenverdienste zwischen Frauen und Männern — zuletzt auf 19,9 Prozent (2007 waren es noch 25,5 Prozent). Der so genannte Gender Pay Gap liegt aber nach wie vor über dem EU-Schnitt von 16 Prozent.

Steigende Teilzeitarbeit

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat 2017 weiter zugenommen. 1997 lag die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen Frauen bei 58,4 Prozent, 2007 bei 63,5 und mittlerweile bei 68,2 Prozent (2017). Jene der Männer belief sich auf 76,2 Prozent. Die stärkere Frauen-Teilnahme am Arbeitsmarkt ist jedoch großteils auf die steigende Zahl von Teilzeitbeschäftigen zurückzuführen. Von 1997 stieg die Teilzeitquote von 28,7 Prozent auf 47,7 Prozent im Jahr 2017. Zum Vergleich, die Teilzeitquote bei Männern betrug 2017 nur 11,9 Prozent.

Die hohe Teilzeitquote bei den Frauen spiegelt sich auch in niedrigeren Einkommen wider. Insgesamt verdienten Frauen 2017 um 37,3 Prozent brutto pro Jahr weniger als Männer. Gegenüber einer Differenz von 40,7 Prozent im Jahr 2007 hat sich der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männer zwar verringert, liegt aber auch nur um einen Prozentpunkt unter dem Niveau von 1997 (38,3 Prozent). Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ist zwar grundsätzlich erfreut über den Rückgang im Gender Pay Gap, sie warnt aber mit Blick auf die Teilzeitquote, dass sich die Teilzeitarbeit auf die Pensionshöhe auswirke.

Frauenstrategie in Wels

Im Vorfeld des Internationalen Frauentages am Freitag wurde gestern auch in Wels eine neuen Frauenstrategie präsentiert. Bei dem Konzept „Frauen in Wels — Strategie 2019 bis 2021“ liegt ein Fokus auf der Gruppe der muslimischen Frauen. „Männer, die Frauen nicht die Hand schütteln oder Mädchen vom Schwimmunterricht abmelden, dürfen nicht hingenommen werden“, sagt Bgm. Andreas Rabl (FPÖ). Für heuer ist eine Umfrage zum muslimischen Frauenbild geplant.