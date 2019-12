Es war das Jahr des Lukas Weißhaidinger. Mit Bronze in Doha holte der Diskuswerfer die erste Männer-Medaille bei einer Leichtathtletik-WM, bestätigte seinen Platz in der absoluten Weltspitze einmal mehr. Zum Jahresabschluss nahm sich der 27-jährige Innviertler Zeit für ein ausführliches Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

2019 war ein unglaubliches Jahr für Sie. Wie würden Sie es in drei Sätzen zusammenfassen?

WEISSHAIDINGER: Eine überragende Saison, die nur Höhepunkte hatte. Die Krönung war die WM-Bronze-Medaille, der schönste Sieg jener im Disziplinen-Wettkampf beim Match Europa gegen die USA. Und es war eine Verbesserung des letzten Jahres, das schon sehr gut war.

Welchen Stellenwert hat die WM-Bronzene?

Die erste Männer-Medaille ist für Österreich natürlich historisch, aber was sie für mich bedeutet, finde ich wohl erst nach der Karriere heraus, dafür ist Olympia (Juli/August/Anm.) schon zu nahe.

Den Stellenwert in der Öffentlichkeit merkt man an den Ehrungen.

Ja, da bin ich extrem stolz darauf. Der Höhepunkt war für mich die Wahl zum OÖ-Sportler des Jahres vor Vinc (Kriechmayr, Ski/Anm.) der immerhin zwei WM-Medaillen gewonnen hat. Und natürlich der dritte Platz bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres hinter Marcel Hirscher und Dominic Thiem.

Wie sehr konnten Sie die Auftritte im TV und die Empfänge genießen?

Dass ich vielleicht lieber einmal in den Urlaub gefahren wäre, ist ein offenes Geheimnis (lacht). Aber es war natürlich eine Freude, mit der Einladung beim Bundespräsidenten und dem Empfang in der Heimat als Höhepunkte. Ein sehr schöner Moment war auch das erste Training danach. Man trainiert plötzlich als WM-Bronzener (lacht).

Apropos Training. Wie schaut die Planung für 2020 aus?

Ich werden heuer keinen Hallenwettkampf absolvieren, erst im Mai mit der Saison starten. Zu den Olympischen Spielen will ich in Topform sein, 100 Prozent Vertrauen in meinen Wurf haben.

Und eine Medaille holen?

Die Luft wird immer dünner, für Gold und Silber rechnen wir, dass 70 m nötig sein werden.

Also werden Sie den 70er knacken?

Die 70 m sind jedenfalls im Bereich des Möglichen. Aber Gregor Högler und ich haben haben etwas anderes im Hinterkopf.

Und das wäre?

2022 einen Österreichischen Rekord aufzustellen, bei dem sie sich in 20, 30 Jahren denken, die haben sich verschrieben (schmunzelt).

Ganz und gar nicht verschrieben hat sich die Politik bei der Stadionlösung zu Gunsten des Fußballs. Sind Sie zufrieden mit der Alternative, dem LA-Paket für OÖ?

Ja, ich bin sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Das Highlight ist für mich das Stadion Traun, wo dann internationale Wettkämpfe durchgeführt werden können. Ein nächster Wunsch wäre, dass den nächsten Monaten, Jahren genügend Trainer angestellt werden. Nur so kann langfristig über Jahre Weltklasse produziert werden.

Weil wir gerade beim Wünschen sind. Wie verbringen Sie Weihnachten?

Sicherlich am Trainingsplatz, nur den 25. Dezember nehme ich frei. Anschließend wird im Kreise der Familie gefeiert. Das ist mir sehr wichtig. Deshalb bleibe ich in diesen ein, zwei Wochen immer zuhause, fahre nicht auf ein Trainingslager in den Süden.