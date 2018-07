Die meisten Kinderunfälle passieren in den Ferien

LINZ —482 Kinder sind im Vorjahr bei 437 Verkehrsunfällen in Oberösterreich verletzt worden, zwei kamen ums Leben. Nur die wenigsten der Unfälle passierten am Schulweg — 2017 waren es 21 Prozent. Und in den vergangenen fünf Jahren (2013 – 2017) passierten laut Statistik Austria bei 2286 Unfällen mit Kindern „nur“ 444 am Schulweg. Die meisten — 97 Unfälle — im Jahr 2014.

Gerade jetzt, im Juli und August, ist besondere Achtsamkeit geboten, rät der VCÖ. Im Vorjahr gab es in OÖ in den beiden Ferienmonaten um 34 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Kindern als im Schnitt der anderen Monate. Bei 94 Verkehrsunfällen wurden 111 Kinder verletzt.

Vier von zehn als Pkw-Insassen

Rund vier von zehn Kindern verunglücken als Pkw-Insassen. Der VCÖ drängt daher auf verstärkte Kontrollen, um Familien und andere Verkehrsteilnehmer vor Rasern, Dränglern und Alko-Lenkern besser zu schützen. Und er appelliert an jene, die mit Kindern unterwegs sind, besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren, Tempolimits einzuhalten und sowohl das Motto „Don’t Drink & Drive“ als auch „Don’t Phone & Drive“ zu beherzigen. Darüber hinaus tritt VCÖ-Experte Markus Gansterer für ein besseres Öffi-Angebot in der Ferienzeit, in der der Fahrplan meist ausgedünnt wird, ein. Gerade für Familien sei es aber wichtig, dass Freizeitziele auch in den Regionen gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar seien.