Die Meisterrunde als Neuland: „Jedes Spiel ist ein direktes Duell“

Von Christoph Gaigg

Bis auf den verletzten In-pyo Oh startet der LASK mit voller Kaderstärke in die erste Meisterrunde seit der Bundesligareform. Kapitän Gernot Trauner im VOLKSBLATT-Gespräch über…

die Ausgangslage: „Wir haben uns in eine super Situation gebracht, konnten einen großen Vorsprung auf Platz drei mitnehmen. Wir wissen aber, dass es sehr eng ist, jedes Spiel ist ein direktes Duell. Es wird wichtig, gleich Punkte einzufahren. Wenn wir so weiterspielen, wie bisher, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben wenig Gegentore erhalten und viele Treffer erzielt, daran gilt es, anzuschließen.“

die Tabelle und die Ambitionen: „Kurz vor dem Cut verfolgt man die Tabelle schon ein bisschen. Aber am besten fährt man damit, wenn man nicht zu viel überlegt. Wir müssen unsere Leistung bringen, dann wird sich auch der Erfolg einstellen.“

„Mit einem Lauf kann man viel gutmachen“

die Reform: „Während der Saison war es noch nie so spannend. Am Schluss war es schon ein kleines Finale. Jetzt schiebt sich alles wieder zusammen, in unserem Fall wurde der Abstand nach hinten verkürzt, aber auch nach vorne. Unten hat es sich auch extrem zusammengeschoben, es ist eine sehr interessante Sache, wenngleich für den einen oder anderen vielleicht noch etwas gewöhnungsbedürftig.“

die Konkurrenz: „Jetzt ist für jeden die Chance wieder da. In zehn Spielen ist alles möglich, mit einem Lauf kann man viel gutmachen, was man im Herbst vielleicht versäumt hat.“