„Ich bin mir sicher: Die Menschen wollen das nicht und sie halten nichts davon“: So kommentierte LH Thomas Stelzer gestern die im Parlament von SPÖ und FPÖ betriebene Abwahl der Bundesregierung und Kanzler Sebastian Kurz. Diese habe sich „leider“in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet, so Stelzer, um festzuhalten: „Diese Vorgehensweise stimmt mich nachdenklich und ist sehr bedauerlich.“

Zumal, wie der Landeshauptmann betont, das Wähler-Votum bei der sonntägigen EU-Wahl „eindeutig“ gewesen sei — „und zwar für Stabilität mit einer Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz“. Das Wahlergebnis habe aber „leider zu keinem Umdenken geführt“, so Stelzer. Was man jetzt brauche, seien „Staatsverantwortung und Stabilität“.

Dem abgewählten Kanzler Kurz sagte Stelzer für die nächsten Wochen die volle Unterstützung zu. Die OÖVP habe gezeigt, wie stark sie sei: „Sie hat mit 35,1 Prozent nicht nur ein Ergebnis über dem Bundesergebnis, sondern auch das historisch beste Ergebnis bei einer EU-Wahl erzielt und mehr als 80.000 Vorzugsstimmen auf Angelika Winzig vereint“, so der OÖVP-Landesparteiobmann (siehe dazu auch Seiten 8, 9).

Haimbuchner versichert „Zusammenarbeit“ mit OÖVP

Wichtig ist Stelzer auch eines: Sein primärer Fokus liege auf einem stabilen Kurs Oberösterreichs. „Wir müssen alles daran setzen, dass die Regierungskrise in Wien bleibt und Oberösterreich weiterhin ein Standort der Stabilität und Sicherheit ist.“

Dafür braucht es auch den Koalitionspartner FPÖ — und dessen Parteichef LH-Stv. Manfred Haimbuchner betonte in einer Aussendung, „dass heute nicht der ÖVP grundsätzlich das Misstrauen ausgesprochen wurde. In Oberösterreich ist das Vertrauen zwischen den Regierungspartnern und der Wille, für das Land zu arbeiten, intakt“. Was im Nationalrat beschlossen worden sei, „geht auf die freie Entscheidung der gewählten Mandatare zurück“, sagte Haimbuchner, er könne „versichern, dass es unabhängig vom Misstrauensvotum auch in Zukunft noch vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der ÖVP geben wird“.

Für SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer ist Kurz selbst für das Scheitern seines Kabinetts verantwortlich: „Es hat keinen Dialog gegeben. Und auch kein Miteinander. Kurz hat Brücken eingerissen und ausschließlich im Eigeninteresse gehandelt.“

Der Landessprecher der Grünen, LAbg. Stefan Kaineder, brachte den ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler als Übergangskanzler ins Spiel. Dieser wäre prädestiniert, Österreich nach den EU-Wahlen auf europäischer Ebene bei wichtigen anstehenden Entscheidungen zu vertreten.