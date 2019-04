„Die Mitarbeiter finden ihre Rolle“

Vorausplanbarkeit war früher. Dass Ein-Jahres-Pläne ohne größere Veränderungen durchgezogen werden können, diese Realität gäbe es schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr, betont Keba-Vorstandschef Gerhard Luftensteiner, als er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT die tiefgreifenden Veränderungen in der Organisationsstruktur in seinem Unternehmen erklärt.

Bald ist es zwei Jahre her, dass bei der Keba die Aufteilung in alte Geschäftsbereiche aufgelöst wurde. Klassische Funktionen mit ausgewiesenen Arbeitsfeldern gibt es nicht mehr. Stattdessen hat jeder Mitarbeiter seine Rolle im Team zu finden, sich seinem Können entsprechend einzubringen.

„In manchen Rollen braucht es mehr Verantwortung und mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder schlüpft in die Rollen, die für ihn am besten passen“, so Luftensteiner. Erstaunlich schnell hätten die Mitarbeiter ihre Rollen gefunden, berichtet der Chef von insgesamt rund 1760 Mitarbeitern weltweit, rund 800 davon am Hauptsitz in Linz.

Das Modell der Rollen-Findung würde es auch leichter machen, gut ausgebildete junge Leute zu integrieren. „Dieses frische Wissen muss zur Anwendung kommen“, betont Luftensteiner, dass Menschen, die besonderen Einsatz zeigen, die den entsprechenden Spirit haben, im neuen Modell eben auch genügend Gestaltungsspielraum bekommen. cs