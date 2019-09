„Die Mitarbeiter sollen am Erfolg der Unternehmen ihren Anteil haben“

Wie berichtet geht die ÖVP nicht nur mit einem Programm, sondern auch mit 100 konkreten Projekten in die Wahl. Eines davon ist eine erweiterte Form der Mitarbeiterbeteiligung, die auch von Klein- und Mittelbetrieben leicht in Anspruch genommen werden kann.

In Zukunft sollen die Unternehmen die Wahl haben, ob sie die 3000 Euro als Eigentumsanteile übertragen, oder eine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter vorsehen. Diese neue Form der Mitarbeiterbeteiligung soll weiterhin frei von allen Steuern und Abgaben sein. Bis zu zehn Prozent des Gewinnes soll so an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden.

„Wir müssen Anreize setzen, dass Betriebe gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich sind und die Mitarbeiter auch am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens Anteil haben. Mit der neuen Form der Mitarbeiterbeteiligung in Form einer Gewinnbeteiligung bis 3000 Euro werden wir diese Anreize setzen und gleichzeitig senken wir weiter die hohe Steuerbelastung“, so ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Derzeitige Regel wird kaum angenommen

Das Problem an der derzeitigen Regelung sei, dass das nur für große Konzerne wirklich praktikabel ist. Nur Aktiengesellschaften können relativ leicht auch sehr kleine Anteile an ihrem Unternehmen in Form von Aktien übertragen.

Kleine und mittlere Unternehmen sind meist in anderen Gesellschaftsformen wie einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aktiv. Wenn diese Mitarbeiter an ihrem Unternehmen beteiligen wollen, müssen sie jedes Mal den Gesellschaftsvertrag ändern. Das bedeutet großen Aufwand und viele Nebenkosten und so wird die geltende Form der Mitarbeiterbeteiligung von ihnen de facto nicht in Anspruch genommen.

Deshalb brauche es eben eine Neuregelung der Mitarbeiterbeteiligung, so der ÖVP-Chef. Denn eines sei klar: Am erfolgreichsten sind jene Betriebe, deren Mitarbeiter die gleichen Ziele haben, wie das gesamte Unternehmen und alle an einem Strang ziehen und deshalb sollten in Zukunft Mitarbeiter besser am Erfolg des Unternehmens mitpartizipieren können.