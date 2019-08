Die MotoGP ist brutal, die Luft an der Spitze extrem dünn: Aber KTM knabbert Rückstand ab

Von Roland Korntner aus Spielberg

Was die Holländer für die Formel 1, das sind die KTM-Fans für die MotoGP: Sie bringen viel Farbe, sprich orange, auf den Red-Bull-Ring in Spielberg. Dem Heimrennen blickt der oberösterreichische Rennstall zuversichtlich entgegen. „Ich liebe diese Strecke, genieße es, hier zu fahren“, sagte Werkspilot Johan Zarco im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Der Franzose glaubt, dass der Kurs aufgrund der Charakteristik (Stichwort „Stop-and-go“) seiner RC16 liegt. Das Geheimnis für schnelle Runden in der Steiermark? „Die Zeit kannst du hier auf der Bremse holen“, weiß Zarco. Im Rennen müsse man aber aufpassen, dabei die Reifen nicht zu überlasten, denn die werden in Spielberg stark belastet.

Dass der zweifache Moto2-Weltmeister Zarco, der 2016 in eben dieser Kategorie in Österreich schon gewonnen hat, sich nach seinem Umstieg von Yamaha zu KTM schwer tut, kommt für Teammanager Mike Leitner wenig überraschend: „Er ist von einem sehr ausgereiften Motorrad gekommen und fährt jetzt mit einem, das noch nicht so ausgereift ist. Er tut sich schwer, ein gutes Feeling aufzubauen, damit hat er ein wenig gehadert.“, so Leitner. Aber der Input von Zarco sei für die Entwicklung extrem wertvoll: „Leute, die Probleme aufzeigen, helfen, damit wir an Schwachstellen noch härter arbeiten.“

Denn die Luft wird in der MotoGP an der Spitze immer dünner: „Die Klasse ist brutal hart“, so Leitner. Trotzdem sei es gelungen, den Rückstand zur Spitze im dritten Jahr wieder um zwei, drei Zehntel verringern. Das nutzt Nummer-1-Pilot Pol Espargaro, um regelmäßig in die Top 12 zu fahren. Mit 61 Punkten hat er heuer nach zehn Rennen schon mehr Punkte als in den Jahren 2017 (55) und 2018 (51) gesammelt. „Ein gutes Jahr.“ Doch auch der Spanier weiß: „Es ist knifflig, unter normalen Bedingungen in die Top 5 zu kommen.“ Das ist das nächste Ziel der Orangen.