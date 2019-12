Die Muse fährt mit

Clio ist in der griechischen Mythologie die Muse der Heldendichtung und Geschichtsschreibung. Geschichte geschrieben hat der nach der Muse benannte Renault Clio auch: Nun fährt er mit vielen Features in seiner fünften Modellgeneration vor.

Text & Fotos: Oliver Koch

„Mit der fünften Modellgeneration hebt Renault den Clio in allen Bereichen auf ein neues Niveau. Die Neuauflage markiert mit Innovation wie dem erstmals in der Kleinwagenklasse verfügbaren Autobahn- und Stauassistenten sowie dem hochmodernen Online-Multimediasystem Easy Link einen wichtigen Schritt hin zum automatisierten Fahren und zum voll vernetzten Automobil“, schreibt der französische Hersteller vollmundig. Nun denn: Der Clio gehört seit dem Jahr 1990 zur Renault-DNA von dem die Franzosen bislang mehr als 15 Millionen Exemplare weltweit abgesetzt haben. Auch hierzulande zählt der nun 4,05 Meter lange Kleinwagen zu den beliebtesten Fahrzeugen, der im Vorjahr auf Rang zwölf der meistverkauften Autos landete.



Nun denn: Äußerlich hat Renault die fünfte Modellgeneration straffer gestaltet, mit markant profilierter Motorhaube, tief nach unten gezogenem Kühlergrill, kurzen Überhängen, ansteigender Fensterlinie mit Knick, in die rückwärtigen Türen eingelassenen, verborgenen Türöffnern sowie markentypischer Lichtsignatur in C-Form im Heck. Gegen den allgemeinen Trend in der Autobranche hat Renault den Clio geschrumpft; die Neuauflage ist um zwölf Millimeter kürzer als sein Vorgänger, was den Wagen in Summe gut steht und sehr dynamisch erscheinen lässt. Die Verkleinerung geht auch nicht zu Lasten der Passagiere oder des Gepäckraums. Im Gegenteil: Das Kofferraumvolumen legte gegenüber dem Vorgänger um 91 auf nun 391 Liter zu – auch wenn die Ladekante extrem hoch ist – und im Fond wuchs der Knieraum um spürbare 2,6 Zentimeter.

Der Innenraum ist frisch und poppig gestaltet. Direkt unterhalb des großformatigen, sieben Zoll großen und sehr gut ablesbaren Zentraldisplays sind ergonomisch günstig Bedientasten im Klavierstil für häufig genutzte Funktionen angeordnet. Die Menüführung, bislang eine Schwachstelle bei Renault, ist nun eine Spur logischer durchdacht. Allerdings fehlt der Drehregler für die Lautstärke. Die Mittelkonsole ist durch ihre höhere Position noch günstiger platziert als im Vorgängermodell. Auch der optimal angeordnete, kürzere Schalthebel ist ein Beispiel für die durchdachte Gestaltung, während die Ablagen durchaus zahlreich allerdings recht klein dimensioniert sind. Das Platzangebot ist vorne phänomenal, die Sicht nach schräg hinten jedoch sehr stark eingeschränkt. Die Ledersitze bieten viel Seitenhalt und warten mit hohem Komfort auf.

Der fünftürige Clio bietet in der zweitbesten Ausstattungslinie Intens schon ab Werk eine umfangreiche Serienausstattung, als Beispiele zählen Navi, Lederlenkrad, Klimaautomatik, Regensensor, elektrische Fensterheber, Fernlichtassistent und Einparkhilfe. Mit ein paar (kostengünstigen) Features – etwa Sitzheizung, Lenkradheizung, Reserverad – schlägt der fünfsitzige Kleinwagen mit gut 20.600 Euro zu Buche.

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern (VW Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa oder Kia Rio) kann er da durchaus ordentlich mithalten. Die fahrtechnische Assistenz muss man entweder extra dazukaufen oder auf die höchste Ausstattungslinie Initiale Paris zurückgreifen.

Unter der Motorhaube werkt ein hundert PS starker laufruhiger Dreizylinder mit einem Liter Hubraum, der den Wagen mit spürbarem Turboloch ausreichend vorwärts peitscht ohne dabei übermäßig laut zu werden. Die Fünfgangschaltung ist kurz und exakt, die Straßenlage eher weich und die Lenkung ebenfalls. 5,7 Liter Verbrauch sind in der Realität Usus, was einer Reichweite von etwa 700 Kilometern entspricht. Sanfte Fahrer können im Eco-Modus wohl das eine oder andere Zehntel noch rausholen, was aber zu Lasten der Fahrfreude geht.

Fazit: Eine gelungene Neuauflage des Evergreens mit souveränen Fahreigenschaften, hochwertigem Materialmix, solider Verarbeitung, gutem Platzangebot und einem Preis-Leistungsverhältnis, das in Ordnung geht und somit den wendigen Clio vor allem als alltagstaugliches Stadtfahrzeug prädestiniert.

Typenschein: Renault Clio TCe 100 Intens

Preis: ab € 18.490,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 20.625,- unter anderem inklusive Komfort-Paket Plus € 366,-, Black-Pack € 610,-, Sitzheizung vorne € 244,- und Reserverad € 122,-; einen Renault Clio (SCe 75 Life) gibt es ab € 12.490,-

NoVA/Steuer: 2 %/ € 372,- jährlich

Garantie: 4 Jahre bis max. 100.000 km im dritten und vierten Jahr, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder jährlich

Technische Daten:

Motor: R3, 12V, Turbolader, 999 cm³, 74 kW/100 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 160 Nm bei 2750 U/min

Getriebe: Fünfgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 197 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 11,8 s

Leistungsgewicht: 11,36 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 5,6/3,8/4,5 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,7 Liter

CO2-Ausstoß: 99 g/km

NOx: 0,0175 g/km; Euro 6d-TEMP

Eckdaten:

L/B/H: 4050/1798/1440 mm

Radstand: 2583 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1136/1603 kg

Kofferraum: 391-1069 Liter

Tank: 42 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 195/55 R16 87H auf 16“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/RSR/TPMS

Airbags: 6