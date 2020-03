Die Nagelprobe

Die vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan herbeigeführte Migrationskrise stellt die EU auf eine harte Probe – und zwar deshalb, weil es gilt, menschliches Leid möglichst zu minimieren und zugleich offene Grenzen samt unkontrollierter Masseneinwanderung zu verhindern. Aber nicht nur deshalb. Eine Probe ist die Situation vor allem auch, weil Erdogan glaubt, die Schwächen der EU ausnutzen zu können.

Das darf nicht verwundern. Denn bislang hat es die Europäische Union tatsächlich nicht geschafft, in der wichtigen Frage des Umgangs mit der Migration eine gemeinsame Linie zu finden. Dieses Versäumnis sollte nun rasch nachgeholt werden.

Dabei gilt es, das Zepter des Handelns in der Hand zu behalten. Das wiederum heißt, man darf sich von Drohungen und Erpressungen nicht einschüchtern lassen. Dass man das gestern beherzigt hat – vor allem auch an der EU-Spitze –, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Dasselbe gilt für die Hilfsgelder, die aus der Alpenrepublik und der EU in die syrischen Krisengebiete sowie in den Schutz der Außengrenzen und die Flüchtlingsversorgung in Griechenland fließen. Wenn diese klare europäische Linie eine Fortsetzung findet, dann stehen die Chancen gut, diese Nagelprobe zu bestehen.