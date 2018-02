Von Georgina Szeless

Nicht zum ersten Mal war Lui Chans Festival Sinfonietta Linz in einer Sonntagsmatinee im Brucknerhaus, aber noch nie hat das Orchester so viel Furore gemacht wie gestern. Der vielerorts tätige Konzertmeister des Bruckner Orchesters brachte Alma Deutscher nach Linz, das 13-jährige englische Wunderkind mit seinem Violinkonzert aus dem Jahr 2015, das es mit einem sensationellen Erfolg aufführte.

Traumland mit einem untrüglichen Gefühl

Es war die Naturgewalt eines Kinderstars der Musik, die von Alma ab dem zweiten Lebensjahr Besitz ergriff, sodass sie seither in ihrem Traumland mit einem untrüglichen Gefühl komponiert, Klavier und Geige spielt. Im In- und Ausland bis Israel reicht die Bewunderung für das Multitalent mit einer jetzt schon beachtlichen Werkliste. Wien staunte erst im Vorjahr über eine Oper, Villach über das Violin- und ein Klavierkonzert beim Carinthischen Sommer, und jetzt Linz, wie Alma Deutscher die gesamte Kontrapunktik und Harmonielehre mit ihren Gesetzen beherrscht.

Viel Humor und Standing Ovations

Hier ist die Form der Satzkunst perfekt gewahrt, dort sprudeln die Melodien endlos hervor, wird eine Fuge aus dem Ärmel geschüttelt und alles in Klangfarben eines klassisch-romantischen Stils, die neben dem Können auch die Instrumente erstrahlen lassen. Denn die Partitur schreibt sich Alma Deutscher natürlich selbst. Humor hat sie auch, denn als Zugabe ließ sie sich Noten aus dem Publikum kommen, über die sie am Klavier eine Improvisation hinlegte. Und es entstand plötzlich ein tolles Stück, das mit Standing Ovations bedankt wurde.

Das Rahmenprogramm des Konzertes passte genau zu diesem Konzert und veranlasste Lui Chan statt am Dirigentenpult die Konzertmeisterstelle in seinem Orchester einzunehmen. Es konnte sich auf seine erfahrene Leitung verlassen. Eingangs bei der Ouvertüre im italienischen Stil des 20-jährigen Franz Schubert, der das spritzige Werk zur Zeit des Rossini-Taumels in Wien schrieb, und auch beim letzten Programmpunkt, der mit der Sinfonie Nr. 94 G-Dur „Mit dem Paukenschlag“ den allzeit weisen, geistig reifen Joseph Haydn mit angemessener Würde zu Gehör brachte. Die große Kunst von „Papa Haydn“ einer „leichten“ Musik, sie traf hier auf das Multitalent Alma Deutscher in wunderbarer Weise.