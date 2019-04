„Die Neue Volkspartei arbeitet auf allen Ebenen anstatt zu streiten“

180 Abgeordnete bei erster ÖVP-Mandatarekonferenz in Bad Ischl

Von Markus Ebert

Bad Ischl erlebt heute und morgen eine Premiere — allerdings nicht auf der Operettenbühne, sondern am politischen Parkett. Die ÖVP holt auf Einladung von Klubobmann August Wöginger erstmals österreichweit ihre Mandatare aus dem Nationalrat, dem Bundesrat, den Landtagen und dem Europäischen Parlament zur „Mandatarekonferenz“ ins Ischler Kongresshaus zusammen.

180 Abgeordnete treffen sich dort, um sich „auf allen Ebenen inhaltlich zu vernetzen und fachlich auszutauschen“, wie Klubobmann Wöginger gegenüber dem VOLKSBLATT betont. Insgesamt stehe die Konferenz im Zeichen „eines guten Stils“ in der Politik: „Die Neue Volkspartei arbeitet, statt zu streiten, das gilt für uns auf allen Ebenen.“ Denn, so ergänzt der Klubobmann: „Als Volkspartei sind wir den Menschen verpflichtet und wollen wissen, was wir für die Menschen im Land verbessern können.“

Der fachliche Austausch bei der Mandatarekonferenz erfolgt in acht Arbeitsgruppen, die Abgeordneten würden über ihre Herausforderungen in diesen Themenbereichen berichten, betont Wöginger.

Konkret bearbeitet werden die Themenfelder

Verkehr-Infrastruktur

Gesundheit-Pflege-Soziale Sicherheit

Sicherheit-Asyl-Integration

Bildung-Elementarpädagogik

Landwirtschaft-Umwelt-Energie

Fachkräfte-Standortsicherung

Digitalisierung-Telekommunikation

Wohnen-Eigentum.

Da sich die Neue Volkspartei als „Bewegung versteht, die unser Österreich nach vorne bringt“, sei es umso wichtiger, „dass alle Mandatare dabei bestmöglich eingebunden und informiert sind“, so Wöginger mit Blickwinkel auf den Themenkatalog.

Das mit dem „guten Stil“ untermauert der ÖVP-Klubchef im Übrigen mit einem Verweis auf die Parlamentsdebatten: „Während die Opposition streitet und mit Untergriffen arbeitet, bleiben wir sachlich“. So habe es im Vorjahr für die SPÖ 16 Ordnungsrufe gesetzt, für die FPÖ 13, die Liste „Jetzt“ fünf und für die Neue Volkspartei nur drei.