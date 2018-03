Die Oster-Reisewelle lief nur schleppend an

WIEN — Der Start in die Osterferien verlief gestern vielfach schleppend. Vor allem in den größeren Städten kam es an den Stadtausfahrten teilweise zu starken Verzögerungen. Auch in den Skigebieten hat der Anreiseverkehr bereits gestern eingesetzt und ebenfalls immer wieder Staus verursacht. Auch heute dürfte die Situation ähnlich sein, warnen die Autofahrerclubs und die Asfinag. Weil in einigen deutschen Bundesländern ebenfalls die Osterferien begonnen haben, wird vor allem auf den Transitrouten in Westösterreich starkes Verkehrsaufkommen erwartet. „Gerade im Westen sind auch jederzeit Schneefälle möglich. Wir appellieren, nur mit Winterausrüstung unterwegs zu sein. Unser Tipp: Auf Geschwindigkeit und ausreichend Sicherheitsabstand achten“, erklärte Christian Ebner vom Asfinag-Verkehrsmanagement.

Wer in den Ferien zuhause bleibt, darf zumindest etwas milderes Wetter erwarten. Das Wochenende soll in Oberösterreich sogar recht sonnig werden. Die kommende Woche wird dann allerdings – zumindest wettertechnisch – sehr abwechslungsreich. Niederschläge, Wolken und Sonnenschein wechseln einander ab. Die Temperaturen sollten aber deutlich im Plusbereich bleiben.