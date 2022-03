Die Perle macht alle verrückt

Der kleine Biber spielt im See am Waldrand. Vergnügtes Gekudere im sehr jungen Publikum, als der Biber tief Luft holt, abtaucht und wieder hochkommt. Was hat sich da in seinem Fell verfangen?

Eine Muschel! Stolz trägt er das Fundstück ans Ufer. „Aufmachen!“, „Eine Perle!“, feuert das Publikum an. Die Muschel aber bleibt zu, der kleine Biber versinkt in einem Traum.

Das Kinderstück „Die Perle“ beruht auf einer Geschichte von Helme Heine, Premiere der Bühnenfassung von „pohyb´s und konsorten“ war am Freitag im Linzer Kuddelmuddel. Das deutsche Theaterduo Maike Jansen und Stefan Ferencz zelebriert liebevoll die Figuren, die Tiere im Wald und den Biber.

Anmutig und clownesk, kindlich und allzu menschlich. Doch Bibers Traum hat es in sich, die (bloß imaginäre!) Perle stiftet mächtig Unfrieden unter den Tieren. Bär, Elch, Hase und Schwein (vergnüglich Ferencz als dezent snobistisches Schwein Jasmin) trocknen den Fluss aus und fackeln sogar den Wald ab. Wenn man so will: Ein Ökothriller zum Thema tierisch-menschliche Gier, aber eben sehr charmant verpackt.

„Mein See!“, ruft der Biber und wacht aus seinem egoschwangeren und unheilvollen Traum auf. Und lässt die Muschel Muschel sein und sie über´s Wasser flitzen. Im Kindertheater funktioniert das noch, aus schrecklichen Träumen zu erwachen. Noch einmal am Samstag, 16 Uhr, im Kuddelmuddel.

Von Christian Pichler