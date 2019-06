Die Personalsuche geht weiter

EU-Gipfel in Brüssel brachte bislang keine Einigung auf neuen Kommissionschef

Der bis heute dauernde EU-Gipfel in der belgischen Hauptstadt Brüssel hat bis dato noch keine Personalentscheidungen gebracht. Die Nachfolge von EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker bleibt somit noch ungelöst.

Allerdings ist eine Einigung laut Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erst am 2. Juli – dem Tag, an dem sich das neu gewählte EU-Parlament konstituiert – zwingend. Zur Disposition stehen auch noch die Jobs des Rats- und EZB-Präsidenten sowie des EU-Außenbeauftragten.

Parlamentspräsident Antonio Tajani dämpfte auch gestern am Abend die Hoffnung auf eine schnelle Einigung. „In diesem Moment ist eine Lösung weit entfernt“, sagte er.

Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein legte bei ihrem ersten EU-Gipfel ein klares Bekenntnis zu Europa ab: „Ich bin eine leidenschaftliche Europäerin.“ In Personalfragen hielt sie sich bedeckt. Nach einem Treffen mit Merkel betonte sie dann die Gemeinsamkeiten beider Länder. „Deutschland und Österreich sind und bleiben enge Partner in der Europäischen Union. Beide Länder bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen und zu einer klimaneutralen Zukunft“, ließ sie via Aussendung wissen.

Einig waren sich die 28 Staats- und Regierungschefs bei der Verlängerung der Russland-Sanktionen. Die EU trete „fünf Jahre nach der rechtswidrigen Annexion der Krim und Sewastopols durch Russland weiter entschlossen für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine ein“, hieß es in der Begründung.

Damit bleiben Export- und Investitionsverbote für EU-Unternehmen bis 23. Juni 2020 gültig. Keine Einigung gab es hingegen in Sachen Klimaneutralität bis 2050.

Am Rande des Gipfels sagte ein Sprecher der EU-Kommission, dass das Antwortschreiben der italienischen Regierung eingegangen sei. Dieses werde nun geprüft. Im Raum steht ein Defizitverfahren wegen des überhöhten Budgetdefizits.