Die Rache des Ex: Wostry eroberte die LASK-Herzen

Von Christoph Gaigg

Nach frenetischem Jubel war Markus Wostry nicht zumute. Zumindest äußerlich. Innerlich sah die Gefühlswelt des LASK-Verteidigers und Goldtorschützen zum 1:0-Sieg bei der Admira wohl euphorischer aus. Zum einen, weil er die Linzer mit seinem Kopftor in Minute 91 vor einer weiteren Nullnummer bewahrte und zum ersten Saisonsieg schoss. Zum anderen hatte der 26-Jährige 14 Jahre bei den Südstädtern verbracht, 99 Bundesliga-Partien absolviert. Nach Bekanntwerden des Wechsels zum LASK war er zwischendurch im Frühjahr ein wenig in Ungnade gefallen, ehe er dann doch wieder ran durfte. „Echt Wahnsinn. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, meinte Wostry.

So jubelten die Linzer neben den drei Punkten auch über einen neuerlich bestandenen Charaktertest vor dem Rückspiel im Europacup gegen Besiktas am Donnerstag. „Ein extrem wichtiger Sieg“, schnaufte der Ersatz-Kapitän Christian Ramsebner durch. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft.“ Trainer Oliver Glasner hatte kräftig durchrotiert, veränderte die Startelf im Vergleich zum Besiktas-Hinspiel an sechs Positionen. Unter anderem stand Dogan Erdogan erstmals seit Oktober 2017 in der Anfangsformation.

In Hälfte eins hätten die Athletiker führen müssen, zumal zwei mögliche Elfer nicht gegeben wurden, dazu Jamnig fälschlicherweise wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Nach der Pause war die Admira in einem schwachen Spiel gefährlicher, doch der LASK schlug zu. Es war zugleich der erste Liga-Erfolg seit sechs Spielen.