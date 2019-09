Die Ratten feiern ein Fest

Gelungene Premiere von „jedermann (stirbt)“ in den Linzer Kammerspielen

Von Andreas Huber

Unter der Anwesenheit des Autors Ferdinand Schmalz feierte Freitagabend sein mit dem Nestroy-Autorenpreis ausgezeichnetes Theaterstück „jedermann (stirbt)“ eine völlig durchgeknallte, aber überzeugende Premiere in den Linzer Kammerspielen.

Drei überdimensionierte Hasen in Koch- und Putzschürzen – sie bilden zusammen die (teuflisch) gute Gesellschaft, die mit einem abgehalfterten, bierbäuchigen Gott eine Wette um Jedermanns Leben(swandel) eingehen – geben gleich zu Beginn die Ausrichtung der Darbietung des klassischen Jedermann-Stoffes von Hugo von Hofmannsthal vor. Und die unterscheidet sich zum Teil fundamental vom Original, sozusagen eine Über-, Fort- und Neuschreibung.

Derbes Volkstheater trifft knallbunte Poesie

Herausgekommen ist ein Werk zwischen derbem Volkstheater und sprachgewaltiger Poesie, das durch die moderne Inszenierung von Katka Schroth mit viel Popkultur zu einem knallbunten Abend wurde. Die zeitlose Handlung, die in den Grundzügen gleich geblieben ist, versetzte man ins 21. Jahrhundert. Hier ist Jedermann – herausragend gespielt von Alexander Hetterle – Investmentbanker, ein Profiteur einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die auf Ausbeutung und Gewinnmaximierung basiert.

Jedermann als zügelloser Porno-„Gatsby“

Hetterle gibt den zügellosen, grausligen Porno-„Gatsby“, der eine ausufernde Gartenparty schmeißt und dabei in seiner Mimik und Gestik an den durchdrehenden, mordenden Jack aus Stanley Kubricks Horror-Epos „Shining“ erinnert. Die Ratten, sie feiern ein Fest. Dieser Abgesang einer sich selbst auffressenden Welt wird bis zum Äußersten ausgekostet. In den leiseren Momenten, wenn sich etwa Jedermann seiner Mutter als vollbusige Strahlenkranz-Madonna (großartig: Katharina Hofmann) zu erklären versucht, steht ihm das Wort „Burnout“ klar ins Gesicht geschrieben.

In einer dekadenten Brandrede über die kapitalistische Weltsituation untermauert er seine Position. Die aber – zumindest ab der zweiten Hälfte – stark zu bröckeln beginnt. Vorher jedoch schlägt sein armer Nachbar Gott (Sebastian Hufschmidt) noch ein milliardenschweres Angebot des Lebemannes aus, Moral hin oder her … dieser wird sowieso vom Gastgeber abgefüllt. „Glück ist eine Illusion, erfunden um Pauschalurlaube zu verkaufen“, schreit Jedermann auf der ganz auf das Gartenfest zugeschnittenen Bühne.

Die Buhlschaft, eine Mischung aus Wonder Woman und Lady Gaga, die gleichzeitig als sensenbestückter Tod auftritt (!) ist die eiskalte Sexgöttin, die sie repräsentiert. Aber auch nicht ohne Charme, der vor allem der Darstellerin Angela Waidmann zu verdanken ist. Jedermanns Frau (eine der wesentlichen Neuerungen von Schmalz) ist dank Inga Wolffs temperamentvollem Auftreten eine gelungene Ergänzung. Beim „Spiel vom Sterben jedes reichen Mannes“ schwebt gegen Ende hin eine beklommene Stimmung im Saal: Jämmerlich kauert Jedermann am Boden, sinnierend über die „b’soffene G’schicht“. Im eindringlichen Finale ist der Name schließlich Programm: Jedermann stirbt! Großer Beifall.